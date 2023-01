6-latek postrzelił nauczycielkę. Policja: Strzelanina nie była przypadkowa

Jak podał Reuters, nie wyjaśniono dotąd, w jaki sposób 6-latek zdobył broń palną i skąd wiedział, jak się nią posługiwać. Pierwszoklasistę zatrzymała policja. Żaden z innych uczniów nie został ranny.

AP wyjaśniła, że stan zdrowia 30-letniej nauczycielki późnym południem nieco się polepszył. - Nie mieliśmy takiej sytuacji, że ktoś chodził po szkole strzelając. Strzał z pistoletu padł w jednym konkretnym miejscu – tłumaczył podczas konferencji prasowej szef policji w Newport News Steve Drew.

USA. 6-latek postrzelił nauczycielkę

Jego zdaniem strzelanina nie była przypadkowa. - On jest w tej chwili w areszcie policyjnym. Pracujemy z naszymi partnerami nad tym jak najlepiej rozwiązać tę sytuację. Jesteśmy w kontakcie z prokuratorem i kilkoma innymi instytucjami, aby uzyskać jak najlepszą pomoc dla tego młodego człowieka – mówił Drew w lokalnej telewizji 6 News.

Burmistrz Phillip Jones powiedział, że incydent zranił jego serce. - To mroczny dzień dla Newport News. Będziemy z tego czerpać nauczkę i staniemy się silniejsi - deklarował Jones.

Newport News to miasto w południowo-wschodniej Wirginii liczące około 185 tys. mieszkańców. Richneck ma ok. 550 wychowanków od przedszkola do piątej klasy. Przedstawiciele władz szkolnych odwołali już poniedziałkowe zajęcia.

RadioZET.pl/ Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)