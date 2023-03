6-latek postrzelił nauczycielkę w szkole. Emocjonalne wyznanie kobiety

Nauczycielka została postrzelona przez 6-latka w styczniu w szkole podstawowej Richneck w stanie Wirginia. Chłopiec wniósł do szkoły w plecaku pistolet Taurus (kaliber 9 mm), legalnie zakupiony przez jego matkę. Z premedytacją oddał strzał w nauczycielkę.

6-latek został zatrzymany po tym, gdy przyszedł do szkoły i wystrzelił z broni, którą wniósł w plecaku. Rodzina chłopca stwierdziła w oświadczeniu, że cierpi on na "ciężką niepełnosprawność".

6-latek postrzelił nauczycielkę. Emocjonalne słowa ocalonej kobiety

W sprawie szokowały kolejne doniesienia. Nypost.com podał, że 6-latek potrafił "rzucać meblami i innymi przedmiotami w klasie", a także mówił, że "nienawidzi nauczycielki i chce ją podpalić". Miał również barykadować salę, by uczniowie i nauczyciel nie mogli z niej wyjść.

Ponad dwa miesiące od zdarzenia głos zabrała poszkodowana nauczycielka. Po postrzale była w stanie ciężkim, ale dzięki sprawnej akcji ratunkowej medycy uratowali jej życie. W mijającym tygodniu Abby Zwerner odniosła się do tragicznych wydarzeń.

- Myślałam, że umarłam – powiedziała 25-latka w wywiadzie dla telewizji NBC Today. Dziennikarka zapytała nauczycielkę o to, co zapamiętała z dnia, w którym została postrzelona. - Rano wydawało mi się, że to zwykły dzień w szkole, ale zaczęły się dziać rzeczy, które sprawiły, że mój strach wzrastał - powiedziała Abby Zwerner. Kobieta przyznała, że ma koszmary związane z postrzałem.

Dalej 25-latka wspomniała, że nie zapomni twarzy ucznia, który wystrzelił w jej kierunku. - Pamiętam wyraz jego twarzy. Oraz że coś poczułam. […] Wystrzał przeszedł przez moją lewą rękę i złamał środkową kość, a także palec wskazujący i kciuk. Następnie trafił w moją klatkę piersiową – powiedziała Zwerner. Lekarze mieli powiedzieć 25-latce, że rana postrzałowa "mogła być śmiertelna", jednak to, że kula przeszła przez rękę "najprawdopodobniej uratowało jej życie".

Administracja szkoły Newport News w USA, w której 6-letni uczeń strzelił do nauczycielki, kilka razy zignorowała ostrzeżenia, że mały chłopiec ma broń. Zdaniem dyrekcji uczeń miał na to "zbyt małe kieszenie". Prawniczka poszkodowanej zapowiedziała pozwanie placówki.

RadioZET.pl/Today.com