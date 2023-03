Ciało noworodka znalezione w worku na śmieci. Matka i dziadek oskarżeni

Sprawę policji Norwalk w stanie Iowa zgłosili sąsiedzi, który zauważyli, że 25-letnia Megan Staude nie jest już w ciąży, a nie opiekuje się żadnym dzieckiem. Śledczy wszczęli więc dochodzenie. W poniedziałek aresztowali 25-latkę i jej 64-letniego ojca Rodney’a Staude pod zarzutem zabójstwa.

Matka miała zeznać śledczym, że urodziła w domu 24 lutego i nie zapewniła dziecku opieki. Powiedziała też, że dwa dni później razem ze swoim ojcem włożyła dziecko do worka na śmieci, gdy jeszcze żyło. W komunikacie policji czytamy, że śledczy dopytali, czy gdy porzuciła chłopca, był żywy. - Trochę - miała odpowiedzieć.

Norwalk. Matka i dziadek oskarżeni o zabójstwo noworodka

Dziadek noworodka również miał przyznać się do tego, że porzucił z córką jej dziecko w worku na śmieci. Początkowo, podobnie jak matka noworodka, Rodney Staude utrzymywał, że dziecko zmarło w drodze do szpitala. Zeznał, że umieścił ciało w plastikowym worku i porzucił “w rowie na południe od Norwalk”. Później pojechał z policjantami na miejsce przy Delaware Street, gdzie pies do tropienia zwłok znalazł ciało zmarłego noworodka w worku na śmieci w przysypanym śniegiem rowie.

Na razie policja nie podała, jaka była przyczyna zgonu chłopca. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, by to ustalić.

W stanie Iowa obowiązuje prawo tzw. bezpiecznej przystani. Rodzice mogą zostawić dziecko w wieku do trzech miesięcy (90 dni) w szpitalu lub placówce opieki zdrowotnej bez poniesienia konsekwencji. Nie muszą też okazać dokumentu tożsamości. Jak podają lokalne media, na mocy tych przepisów ponad 50 noworodków przekazano do systemu opieki.

