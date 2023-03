TikTok zostanie zakazany w USA? Wszystko wskazuje, że taki jest plan Białego Domu, który właśnie wezwał Kongres (parlament Stanów Zjednoczonych) do szybkiego uchwalenia ustawy w tej sprawie.

Jak powiedział jeden ze współautorów projektu, Demokrata Mark Warner, ustawa, nazwana RESTRICT Act, ma na celu stworzenie procesu prawnego, który pozwoli Departamentowi Handlu zakazać działalności produktów technologicznych z sześciu krajów - Chin, Rosji, Iranu, Wenezueli, Korei Płn. i Kuby - jeśli wywiad uzna je za zagrażające dla interesów bezpieczeństwa USA.

TikTok zostanie zakazany w USA? Biały Dom wzywa Kongres

Głównym impulsem do zgłoszenia ustawy są obawy dotyczące popularnej na całym świecie sieci społecznościowej TikTok, należącej do chińskiej spółki ByteDance. Kongres USA już wcześniej w tym roku zabronił pracownikom federalnym posiadania tej aplikacji na telefonach - ze względu na podejrzenie, że dane użytkowników są udostępniane komunistycznym władzom w Pekinie.

Poprzedni prezydent Donald Trump starał się zamknąć TikToka za pomocą rozporządzenia, lecz sądy zdecydowały, że nie ma do tego uprawnień. Zgłoszony przez Warnera i grupę senatorów z obydwu partii projekt został natychmiast poparty przez Biały Dom.

- To prawo dałoby możliwość rządowi Stanów Zjednoczonych, by zapobiec wykorzystywaniu usług technologicznych działających w USA przez niektóre obce państwa w sposób, który stwarza ryzyko dla wrażliwych danych Amerykanów i naszego bezpieczeństwa narodowego - stwierdził w oświadczeniu doradca prezydenta Jake Sullivan. Wezwał przy tym Kongres, by jak najszybciej przyjął ustawę i wysłał ją do podpisu prezydentowi.

