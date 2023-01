Horror na drodze. Dziecko wypadło z pędzącego auta

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek (3 stycznia) około godziny 11:20 na autostradzie I-35 w pobliżu miasta Des Moines w stanie Iowa.

USA. Dziecko wypadło z auta na autostradzie

Na nagraniach z kamery monitoringu widać, jak rozpędzony samochód zbliża się do rozwidlenia drogi. Nagle z pojazdu na jezdnię wypada osoba siedząca na tylnym siedzeniu. Kierowca zatrzymuje auto i biegnie udzielić pomocy.

Oglądaj

Jak podaje "New York Post", pasażer, którego nazwiska, wieku i płci nie ujawniono, to nieletni chłopiec. Dziecko zostało przewiezione do lokalnego szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chłopiec doznał niewielkich obrażeń.

Na ten moment nie wiadomo, dlaczego dziecko próbowało opuścić samochód na ruchliwej autostradzie. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Daily Mail