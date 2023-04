Dzieci zmarły tragicznie przebywając pod opieką babci. Miały 16 i 7 miesięcy

Nieprawdopodobne tragedie w rodzinie z hrabstwa Hardee na Florydzie (USA) wydarzyły się w odstępie roku. Amerykańskie media przypomniały, że do pierwszej z nich doszło w grudniu 2021 roku. Będący pod opieką babci Ezra, 16-miesięczny syn Kaili i Drew, bawił się na posesji. Wszedł do stawu niedaleko domu i utonął.

Jak informowała telewizja Fox13, babcia Tracey Nix zasnęła w domu, a dziadek poszedł wówczas do Walmartu (sieć supermarketów w USA). Tragiczna historia nie przyniosła jednak kobiecie refleksji. W rodzinie przyszło na świat kolejne dziecko. Mimo traumy mama i ojciec powierzali ją pod opiekę również Tracey Nix.

USA. Wnuczki zmarły pod opieką babci. Miały 16 i 7 miesięcy

Koszmar powtórzył się w listopadzie 2022 roku. 7-miesięczna dziewczynka Uriel została pod opieką babci, by mama mogła pójść do fryzjera. Babcia pojechała na spotkanie ze znajomymi z małą wnuczką w aucie, ale po powrocie zostawiła ją w nagrzewającym się samochodzie. Co zdumiewa, Tracey Nix poszła do domu ćwiczyć grę na pianinie. Fox News podał, że 65-latka zeznała policjantom, że "po prostu zapomniała", że 7-miesięczna wnuczka została w zamkniętym pojeździe, gdy na dworze było ponad 30 stopni Celsjusza.

Córka kobiety, Kaila Nix, żąda kary więzienia dla swojej matki. Fox News podał, że służby pracowały nad zarzutem dla kobiety ws. utonięcia wnuka, jednak "prokuratura odmówiła wniesienia (aktu, przyp.) oskarżenia z powodu niewystarczających dowodów". Inaczej wygląda sytuacja ws. śmierci dziewczynki z 2022 roku. Córka żąda więzienia dla matki, a służby oskarżyły Tracey Nix o kwalifikowane zabójstwo.

- Obiektywnie patrząc, ona musi iść do więzienia – powiedziała Kaila Nix podczas wywiadu dla ABC Action News, który ukazał się pod koniec marca. - Jako jej córka - to "zabija mnie". Ale jako matka żądam tego (więzienia, przyp.) – powiedziała. Roztargnionej babci grozi za zabójstwo od 12 do 30 lat więzienia. Prawnik Tracey ocenił, że do obu śmierci doszło przez wypadek, co miałoby łagodzić karę dla kobiety. Rozprawa ma ruszyć 27 kwietnia.

RadioZET.pl/Foxnews.com/ABC Action News-Youtube.com