Południowokoreańskie myśliwce F-35A o obniżonej wykrywalności ćwiczyły ataki na północnokoreańskie mobilne wyrzutnie rakietowe przy użyciu naprowadzanych laserowo bomb lotniczych GBU-12 – podała agencja Yonhap. Ponadto cztery F-35A i cztery F-16 należące do amerykańskich sił powietrznych stworzyły formację uderzeniową nad Morzem Japońskim.

Korea Północna wystrzeliła pocisk, który mógł dolecieć do USA

USA i Korea Południowa "zademonstrowały swoje silne przekonanie, by stanowczo odpowiadać na wszelkie groźby i prowokacje, takie jak międzykontynentalny pocisk balistyczny Korei Północnej, jak również swoje przytłaczające zdolności i gotowość do precyzyjnego uderzenia we wroga" – ogłosiło kolegium szefów sztabów armii Korei Południowej.

Wcześniej w piątek Pjongjang wystrzelił międzykontynentalny pocisk balistyczny, najpewniej typu Hwasong-17, który przeleciał około 1000 km – podał Yonhap. Według agencji Kyodo spadł on do Morza Japońskiego, najprawdopodobniej w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. Pocisk miał wystarczający zasięg, by dolecieć do kontynentalnego terytorium USA – ogłosiło japońskie ministerstwo obrony.

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol nakazał "aktywne stosowanie środków odstraszania" uzgodnionych przez Seul i Waszyngton. Zaapelował o "stanowcze potępienie i sankcje przeciwko Korei Północnej, w tym odpowiedź w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, we współpracy z USA i społecznością międzynarodową".

"Rząd Korei Południowej ma przytłaczające zdolności i wolę, by natychmiast ukarać Koreę Północną za jakąkolwiek prowokację, więc nie powinna ona popełniać błędu w kalkulacji" – napisano w komunikacie pałacu prezydenckiego w Seulu.

