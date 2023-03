Kobieta zastrzeliła 6 osób w szkole. "Planuje dziś umrzeć. To nie jest żart"

Strzelanina w Nashville w stanie Tennessee wstrząsnęła amerykańską opinią publiczną. Zabójczynią okazała się 28-letnia Audrey Hale, która była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Według policji uczęszczała niegdyś do The Covenant School. Dokładnie zaplanowała atak. Nie są jeszcze znane motywy jej zbrodni.

W The Covenant School kształci się blisko 200 uczniów, od przedszkola do szóstej klasy. Mieści się ona w zamożnej dzielnicy Nashville Green Hills, a jej personel liczy około 50 osób. Według AP poniedziałkowa tragedia trwała około 14 minut. Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie o godz. 10:13 czasu lokalnego.

USA. Sprawczyni strzelaniny pisała wcześniej o samobójstwie

Funkcjonariusze przeszukiwali pierwszą kondygnację, kiedy usłyszeli strzały dochodzące z drugiego poziomu. Dwóch z pięcioosobowego zespołu otworzyło ogień i zabiło podejrzaną. Rzecznik policji Don Aaron wyjaśnił, że w szkole nie ma stałej obecności policji, ponieważ prowadzi ją kościół.

Miejscowe media ujawniły kolejne szczegóły dotyczące tragedii. Według NewsChannel 5 Nashville Audrey Hale przed strzelaniną napisała na Instagramie do byłej koleżanki z drużyny koszykówki Averianna Patton. "Planuję dziś umrzeć. To nie jest żart! (...) To moje ostatnie pożegnanie. Kocham Cię. Do zobaczenia w innym życiu" - napisała 28-latka.

- Próbowałem ją pocieszyć i dodać otuchy, a następnie skontaktowałem się z infolinią ds. zapobiegania samobójstwom po tym, jak poinstruował mnie o tym mój ojciec. Audrey podzieliła się z innymi, że miała myśli samobójcze w przeszłości i wiedziałem, że powinienem to wykorzystać poważnie” – powiedział Averianna Patton w rozmowie z NewsChannel 5. Kobieta dodała, że czekała długie minuty, zanim połączono ją z urzędnikiem z instytucji zapobiegania samobójstwom, gdzie skierowano ją z policji.

"Mieszkańcy Nashville, Doug i ja modlimy się za Was i jesteśmy załamani po kolejnej strzelaninie w szkole, która pochłonęła tyle niewinnych istnień. Nie jesteśmy bezsilni, aby to powstrzymać. Kongres musi uchwalić zakaz sprzedaży broni szturmowej. Prezydent Biden podpisze." - napisała na Twitterze wiceprezydent Kamala Harris.

Oglądaj

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Dobrowolski