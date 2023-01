Koniec obławy na sprawcę masakry. Strzelał podczas obchodów nowego roku

Od soboty policja w Kalifornii poszukiwała sprawcy strzelaniny w Monterey Park niedaleko Los Angeles. Do masakry doszło sobotę przed godz. 22:30 miejscowego czasu podczas zabawy z okazji przywitanie chińskiego nowego roku. Zginęło 10 osób, a 10 innych osób zostało rannych, w tym niektórzy poważnie.

Zabójca pięciu kobiet i pięciu mężczyzn pozostawał nieuchwytny przez ponad dobę. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu miejscowa policja podała, że sprawcę masakry odnaleziono martwego w wanie.

USA. Sprawca strzelaniny w Monterey Park ujęty

Szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna poinformował na konferencji prasowej, że napastnikiem był 72-letni Huu Can Tran, który uzbrojony był w półautomatyczny pistolet z powiększonym magazynkiem. Popełnił on samobójstwo w miejscowości Torrance, odległej od miejsca ataku o około 34 km, kiedy zauważył zbliżających się do jego samochodu policjantów.

Luna dodał, że motyw ataku, którego mężczyzna dokonał podczas obchodów Nowego Roku Księżycowego, pozostaje nieznany. Oświadczył, że policja nie poszukuje już innych sprawców. 7 rannych w ataku pozostaje w szpitalach.

Prezydent USA nakazał w niedzielę opuszczenie wszystkich amerykańskich flag na budynkach publicznych do połowy masztu, aby uczcić ofiary strzelaniny. "Joe Biden nakazał opuszczenie flag aż do zachodu słońca 26 stycznia „na znak szacunku dla ofiar bezsensownych aktów przemocy popełnionych 21 stycznia 2023 r. w Monterey Park w Kalifornii” – napisano w oświadczeniu Białego Domu.

