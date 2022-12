Koszmarne znalezisko w soli drogowej. Nawet policjanci są wstrząśnięci

Pracownicy zakładu w mieście McEwen w Tennessee w czwartek znaleźli w stosie soli drogowej ludzkie serce. Początkowo sądzili, że to kamień o dziwnym kształcie.

Serce przetransportowano do stanowego laboratorium medycznego w Nashville, w którym wykonano analizę tkanek. - Badania potwierdziły, że jest to serce dorosłego mężczyzny - powiedział szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis. Funkcjonariusz dodał, że z powodu soli serce jest całkowicie wysuszone, więc nie jest jasne, jak długo tam było. Davis na antenie NBS News przyznał, że nawet dla niego, funkcjonariusza z 32-letnim stażem pracy, odkrycie było wstrząsające. - Muszę powiedzieć, że jest to prawdopodobnie w pierwszej piątce najdziwniejszych rzeczy, które kiedykolwiek widziałem - dodał.

Tennessee. Ludzie serce w soli drogowej

Przeprowadzone zostaną dodatkowe analizy m.in. DNA, dzięki którym być może uda się określić tożsamość ofiary. Davis przekazał w rozmowie z WKRN-TV, że zakład Departamentu Transportu w stanie Tennessee uznano za miejsce przestępstwa. Policjanci przeszukali w piątek pozostałe stosy soli, ale nie znaleźli już nic podejrzanego.

Policja apeluje o pomoc w śledztwie do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie. - Nie mógłbym spokojnie zasnąć ze świadomością, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co w naszej mocy dla ofiary i jej rodziny - powiedział Davis w rozmowie z Associated Press.

