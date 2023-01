Nagie zdjęcia księdza w drukarce. W jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię

Sprawa, o której pisze portal telewizji CBS News, wyszła na jaw w maju 2021 roku. Ksiądz James Beighlie, wieloletni proboszcz parafii w St. Louis w amerykańskim stanie Missouri, został zatrzymany pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii.

USA. Nagie zdjęcia księdza w drukarce. W komputerze dziecięca pornografia

Na jednym z jego komputerów znaleziono dwie prezentacji w Power Poincie, które zawierały ok. 6 tysięcy zdjęć. Przedstawiały one wykorzystywanie nieletnich (często młodszych niż 12 lat) oraz akty z ich udziałem, często w formie sadyzmu i masochizmu. Duchowny przez lata - co najmniej od 2008 roku - uzupełniał je o kolejne pliki i regularnie przeglądał.

Na trop tej "kolekcji" śledczy wpadli po tym, jak współpracownicy księdza znaleźli w kościelnej drukarce jego roznegliżowane zdjęcie. Drugi komputer, podobnie jak należące do Beighliego twardy dysk oraz smartfon, również zawierały materiały o charakterze pornograficznym.

Jak informuje CBS News, gdy tylko przełożeni duchownego dowiedzieli się o wszystkim, stracił on stanowisko proboszcza, a o sprawie poinformowano FBI. Śledczy są zdania, że nie ma żadnego dowodu, wskazującego, że z wyżej wymienionych sprzętów korzystał ktoś inny niż ich właściciel.

Ksiądz przyznał się do dwóch z przedstawionych mu łącznie zarzutów. We wtorek 10 stycznia, po 1,5 roku od wykrycia sprawy, został skazany na pięć lat więzienia oraz zapłatę 25 tysięcy dolarów zadośćuczynienia dla ofiar swoich czynów.

- Okoliczności tej sprawy są bardzo zasmucające. Szanujemy decyzję sądu, podczas całego procesu współpracowaliśmy z organami ścigania. Wykorzystywanie dzieci jest ciężkim grzechem i na takie czyny nie ma miejsca w społeczeństwie - stwierdził o. Patrick McDevitt, przełożony regionalnego Kościoła, którego cytuje CBS News.

Wiadomo jednak, że o McDevitt zwrócił się do sądu z wnioskiem o zamianę miejsca odbywania przez Beighliego kary z więzienia na specjalny ośrodek. Miałby tam przebywać w odosobnieniu, bez dostępu do internetu czy kontaktu z małoletnimi. Sąd jednak się na to nie zgodził.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/CBS News