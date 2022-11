Nastolatek zabił koleżankę. Na Instagramie zapytał, jak pozbyć się ciała

W piątek 25 listopada policja w miejscowości Bensalem w stanie Pensylwania otrzymała telefon od zaniepokojonej kobiety. Powiedziała funkcjonariuszom, że znajomy jej córki z Instagrama, 16-letni Joshua Cooper, przyznał się do zabójstwa i poprosił ją o pomoc w pozbyciu się ciała.

Jak relacjonowała matka, Joshua miał odwrócić kamerę i pokazać koleżance zakrwawione stopy i nogi swojej ofiary, 13-letniej dziewczynki - pisze "Daily Mail".

Nastolatek zabił koleżankę. Postrzelił ją z broni ojca

Kiedy policja udała się do domku kempingowego, w którym mieszkał Joshua Cooper, chłopak próbował uciec tylnym wyjściem. Funkcjonariusze szybko go złapali. W łazience śledczy znaleźli ciało 13-latki. Dziewczynka została postrzelona, w mieszkaniu widać było też próby usunięcia śladów zabójstwa.

Jak podała policja, 13-latka została postrzelona w klatkę piersiową. Nie była mieszkanką Bensalem ani osobą spokrewnioną z Joshuą. Nie wiadomo, jaki jest motyw zbrodni. Joshua miał powiedzieć podczas przesłuchania, że doszło do wypadku. Nastolatek przyznał, że broń należy do jego ojca, a on zabrał ją z sejfu. Przed zabójstwem 13-latka i 16-latek mieli spędzić razem popołudnie, oglądając telewizję.

RadioZET.pl/Daily Mail