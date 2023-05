Nastolatek został zasypany na wydmach. Tragiczny finał poszukiwań

Do tragedii doszło w sobotę na wydmach w Cape Hatteras National Seashore w Karolinie Północnej. Jak poinformował dziennik "The New York Times", 17-latek z miejscowości Chesapeake w Wirginii został przysypany kilkumetrową warstwą piasku.

Po tym, jak stracono kontakt z nastolatkiem, jego poszukiwania rozpoczęła rodzina i przyjaciele. Najbliżsi 17-latka wraz ze służbami próbowali wyciągnąć z piasku nastolatka, a kiedy to się udało, rozpoczęto resuscytację. Niestety chłopaka nie udało się uratować.

USA. Zmarł nastolatek, który był przysypany piaskiem

Przyczyny śmierci nastolatka ustali miejscowa prokuratura. „Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom” – przekazał w oświadczeniu David Hallac, dyrektor parków narodowych wschodniej Karoliny Północnej. Dodał: „Apelujemy do odwiedzających, aby nie kopali głębokich dołów na plaży ze względu na zagrożenie”.

"The New York Times" podkreślił, że osuwiska piasku spowodowały w ostatnich latach poważne obrażenia i śmierć na innych wydmach i w piaszczystych rezerwatach w różnych częściach Stanów Zjednoczonych.

W sierpniu 35-letni mężczyzna zmarł na wyspie Hutchinson na Florydzie po tym, jak został uwięziony pod piaskiem podczas nagrywania wschodu słońca. Również w ubiegłym roku nastolatek, który według władz kopał tunel w parku stanowym w południowo-zachodniej części stanu Utah, zmarł po tym, jak został uwięziony pod piaskiem.

