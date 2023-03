USA nie zapominają o Ukrainie. Biały Dom ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej

Wojna na Ukrainie, która od ponad roku znajduje się w fazie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, obecnie koncentruje się na walkach w Donbasie. Konkretnie o miasto Bachmut, nad którym kontrolę próbują przejąć od Ukraińców najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera.

W poniedziałek Biały Dom poinformował o nowej pomocy wojskowej dla władz w Kijowie. Dokładnie 34. amerykański pakiet od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę - zawiera amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS, amunicję artyleryjską 155 mm oraz 25-mm amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley, rakiety przeciwradarowe HARM, moździerze 81 i 60 mm, granatniki przeciwpancerne AT-4, celowniki laserowe i termiczne, łodzie patrolowe i sprzęt potrzebny do utrzymania pojazdów podarowanych przez USA.

Wojna w Ukrainie. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa

- Rosja samodzielnie mogłaby zakończyć tę wojnę dzisiaj. Dopóki tego nie zrobi, będziemy stali zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to konieczne - oświadczył sekretarz stany USA Antony Blinken. Zadeklarowana dotąd wartość pomocy wojskowej USA dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku to ponad 32,5 mld dolarów.

Z kolei niemiecki minister obrony Boris Pistorius poinformował w poniedziałek, że państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. - Dzisiaj (poniedziałek, 20 marca) podpiszemy odpowiednie dokumenty – powiedział dziennikarzom Pistorius. Dodał, że Niemcy otworzą również swoje krajowe umowy ramowe z przemysłem obronnym dla innych partnerów, ponieważ "szybkość jest kluczowa dla zaopatrzenia Kijowa".

- Naszym celem musi być wysłanie znacznej ilości amunicji na Ukrainę przed końcem tego roku – podkreślił niemiecki minister. Wcześniej szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur ujawnił, że państwa UE zgodziły się dostarczyć Ukrainie milion sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński