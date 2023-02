Joe Biden wydał rozkaz. USA zestrzeliły nieznany obiekt nad Alaską

Jak podaje dziennik "New York Times", nieznany obiekt spadł na zamarznięte wody Oceanu Arktycznego w pobliżu północno-wschodniej granicy Alaski i Kanady. – Mogę potwierdzić, że Departament Obrony śledził w ostatnich 24 godzinach obiekt na wysokiej wysokości nad przestrzenią powietrzną Alaski – powiedział w piątek John Kirby.

– Prezydent Joe Biden rozkazał wojsku zestrzelenie go i zrobiono to nad naszymi wodami terytorialnymi – dodał. Jak przyznał, nie wiadomo dotąd, jakiego rodzaju był to obiekt i do kogo należał. Jednocześnie wyjaśnił, że był znacznie mniejszy, niż chiński balon szpiegowski zestrzelony w ubiegłym tygodniu i nie posiadał znaczącego ładunku.

USA. Zestrzelenie chińskiego balonu szpiegowskiego

Przypomnijmy, że chiński balon szpiegowski został zestrzelony 4 lutego nad wodami terytorialnymi USA. Prezydent Joe Biden zatwierdził plan zestrzelenia balonu w miniony piątek wieczorem, a następnego dnia zadanie wykonał myśliwiec F-22. Balon, trafiony pociskiem AIX-9X Sidewinder, spadł do Atlantyku u wybrzeży stanu Karolina Południowa.

Rząd USA odmówił ujawnienia, jakie miejsca miał szpiegować chiński balon. Według Reutera wydaje się, że przemieszczał się w pobliżu bazy sił powietrznych Malmstrom w Montanie, gdzie mieści się 150 silosów z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, a także bazy sił powietrznych Offutt w Nebrasce, gdzie znajduje się Strategiczne Dowództwo USA (USSTRATCOM). Miał też przelecieć nad bazą lotnictwa Whiteman w Missouri, w której działają bombowce o obniżonej wykrywalności B-2.

RadioZET.pl/PAP