Tragedia podczas gry w piłkę. 6-latka i jej ojciec zostali postrzeleni

Dramatyczne sceny rozegrały się w hrabstwie Gaston we wtorek wieczorem czasu miejscowego. Służby zostały zaalarmowane o strzelaninie. Sześcioletnie dziecko i jej ojciec zostali poważnie ranni. Podobnie, jak dorosła kobieta i mężczyzna, których również dosięgły kule.

Świadek zdarzenia powiedział dziennikarzom, że do strzelaniny doszło po tym, jak piłka do koszykówki wtoczyła się na podwórko podejrzanego. - Grali (6-latka i jej ojciec - red.) w koszykówkę i na jego (podejrzanego - red.) podwórko wtoczyła się piłka. Poszli po nią. To było po prostu szalone – powiedział Jonathan Robertson, który mieszka w dzielnicy Gaston County. Dodał: - Nigdy nie spodziewaliśmy się, że ktoś wyciągnie broń wśród tych wszystkich dzieciaków.

USA. 6-latka i jej ojciec zostali postrzeleni, bo ich piłka wpadła na podwórko sąsiada

Policja w Karolinie Północnej poszukuje 24-letniego Roberta Louis Singletary'ego, który pozostaje na wolności i jest podejrzany o spowodowanie strzelaniny. Na mężczyźnie ciążą cztery zarzuty usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia. "Podejrzany był wcześniej znany policji z rzekomej napaści na swoją dziewczynę młotem kowalskim w grudniu ubiegłego roku" - poinformowało BBC News.

Śledczy doprecyzowali, że podejrzany wyszedł na podwórko z pistoletem, który wyniósł ze swojego domu, i zaczął strzelać do sąsiadów. - Kula wróciła i trafiła mnie w policzek - mówiła ranna 6-latka, która przed trafieniem do szpitala została zapytana przez dziennikarzy na miejscu tragedii. Jej ojciec pozostaje w szpitalu w Charlotte. Ma przebite płuco i problemy z wątrobą po tym, jak został postrzelony w plecy.

BBC News zauważyło, że to kolejny w ostatnich dniach w USA bardzo groźny incydent z użyciem broni palnej na prywatnej posesji lub z powodu znalezienia się w złym miejscu.

18-letnia cheerleaderka Payton Washington została postrzelona i poważnie ranna we wtorek po tym, jak przez pomyłkę próbowała wejść do niewłaściwego pojazdu na parkingu w pobliżu Austin w Teksasie. Z kolei w stanie Nowy Jork 20-letnia Kaylin Gillis została zastrzelona w sobotę po tym, jak jej znajoma wjechała samochodem w niewłaściwy podjazd. Natomiast w ubiegły czwartek w Missouri 16-letni Ralph Yarl został postrzelony w głowę i ramię, kiedy zadzwonił do drzwi pod niewłaściwym adresem.

RadioZET.pl/BBC News