Ojczym oskarżony o utopienie 4-latka w muszli klozetowej. Powód szokuje

4-letni Blu z Arkansas mieszkał razem z matką, ojczymem i 6-letnią siostrą. Chłopiec został zamordowany 9 września, ale sprawa wyszła na jaw kilka miesięcy później, w połowie grudnia. W piątek do domu byłej żony przyjechał ojciec dzieci Dustin Rolland razem ze swoją matką Karen, by odebrać je na ustaloną przez sąd wizytę.

Ojciec i babcia zaniepokoili się, gdy wyszła do nich tylko 6-latka, która miała obrażenia głowy. Karen Rolland powiedziała NBC News, że dziewczynka „ledwo trzymała się na nogach”, a jej ubranie było zabrudzone moczem. Babcia dodała, że gdy 6-latka ich zobaczyła, natychmiast poprosiła o wodę i coś do jedzenia.

Matka, 28-letnia Ashley Rolland, nie powiedziała, co się stało. Rany na głowie córki tłumaczyła reakcją alergiczną. Pytana o chłopca odpowiedziała, że nie ma go w domu. Babcia jej nie uwierzyła. Podejrzewała, że chłopiec nie żyje i zgłosiła sprawę policji.

USA. 4-letni Blu został utopiony w muszli klozetowej

Gdy na miejsce przyjechali policjanci, ojciec Ashley Rolland powiedział, że Blu nie żyje. Dowiedział się tego od córki, która zdradziła mu też, gdzie jest ciało chłopca.

Policjanci weszli do domu. Zauważyli, że w jednym z pomieszczeń niedawno wymieniono podłogę, bo deski były świeżo przybite. Funkcjonariusze zerwali część podłogi i spod warstwy ziemi wygrzebali dziecięce klapki oraz czerwono-niebieski koc. Wyczuli też odór gnijącego ciała.

Dom został gruntownie przeszukany. Po usunięciu większego fragmentu podłogi oraz ziemi znaleziono owinięte w plastikowe torby ciało Blu. Kermit Channell, dyrektor laboratorium kryminalistycznego, powiedział, że przyczyna zgonu zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości za 30 do 60 dni.

Ashley Rolland i jej partner, 33-letni Nathan Bridges, zostali aresztowani w sobotę, dzień po znalezieniu ciała. Oboje są oskarżeni o morderstwo, zacieranie śladów, zbeszczeszczenie zwłok i pobicie. Kobieta odpowie też za przemoc wobec dzieci.

Matka Blu we wtorek zeznała przed sądem, że to jej 33-letni partner zamordował chłopca. Mężczyzna miał utopić Blu w muszli klozetowej "za karę", bo dziecko ugryzło go w palec.

Matka chłopca zeznała, jak umarł Blu

W zeznaniach świadków pojawiły się rozbieżności. Matka Blu powiedziała policji, że była w innym pokoju, gdy Bridges topił jej syna. Znalazła chłopca w łazience. Jak opisywała, Blu z trudem oddychał, a jego ciało było bezwładne. Stwierdziła również, że jej partner wyciął dziurę w drewnianej podłodze i zakopał chłopca.

NBC News przytacza też zeznania innego świadka, prawdopodobnie znajomej Ashley Rolland. Według kobiety matka Blu powiedziała jej, że chłopiec wyszedł z łazienki z obrzękiem twarzy i pianą na ustach, a później upadł i zmarł. Ashley Rolland “nie wiedziała, co robić i zakopała Blupod podłogą” - cytuje amerykańska stacja. Kolejną rozprawę wyznaczono na 17 stycznia.

Ashley Rolland zeznała również, że Bridges karał jej córkę, polewając ją gorącą wodą. Sąd przyznał tymczasowo prawo do opieki nad 6-latką babci. Dziewczynka dochodzi do siebie w szpitalu. - Ona jest twarda - powiedział ojciec skrzywdzonego dziecka.

RadioZET.pl/NBC News