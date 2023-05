Potężna wichura na autostradzie. 6 osób nie żyje. "Żółta, gęsta mgła"

Na odcinku około 25 kilometrów rozbiło się w poniedziałek po obu stronach autostrady od 40 do 60 samochodów osobowych i wiele użytkowych, w tym ciężarówek, z których dwie stanęły w ogniu. Droga została zamknięta w obu kierunkach.

Policja poinformowała, że pył ze świeżo zaoranych pól, niesiony przez porywisty wiatr, ograniczył widoczność niemal do zera. "Widać coś w rodzaju gęstej, żółtej mgły wiszącej nad autostradą" - relacjonowała stacja CNN.

USA. Śmierć na autostradzie po wichurze

- Przez ostatnie trzy tygodnie na tym obszarze było bardzo sucho. Wierzchnia warstwa gleby jest dość luźna - wyjaśnił meteorolog Chuck Schaffer. Dodał, że sytuację pogorszyły płaski teren i niewielka liczba drzew.

Unoszący się w powietrzu pył utrudniał pracę służbom ratunkowym i dotarcie do ofiar. Do szpitali przewieziono ponad 30 rannych w wieku od 2 do 80 lat - z obrażeniami od niewielkich do zagrażających życiu.

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Dobrowolski