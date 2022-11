Roboty będą mogły zabijać ludzi? Jest projekt kontrowersyjnego prawa

Roboty policyjne będą mogły zabijać ludzi? W San Francisco pojawił się projekt uchwały, który upoważniałby policję do skorzystania z uzbrojonych robotów, celem zabijania podejrzanych przestępców.

Serwis Mission Local informuje, że "roboty będą używane jako «śmiercionośna opcja» tylko wtedy, gdy ryzyko utraty życia przez członków społeczeństwa lub funkcjonariuszy jest nieuchronne i przeważa nad innymi formami siły".

USA. Policja chce, by roboty zabijały podejrzanych

Jeśli koncepcja stanie się obowiązującym prawem, policyjne roboty będą mogły być używane podczas aresztowań, incydentów krytycznych, wykonywania nakazu oraz podczas "oceny podejrzanych urządzeń"

Prawnicy są jednak sceptyczni co do takiego rozwiązania. - Żyjemy w dystopijnej przyszłości, w której debatujemy, czy policja może używać robotów do egzekucji obywateli bez procesu, ławy przysięgłych oraz procesu w sądzie – powiedziała Tifanei Moyer, starszy prawnik z Komitetu Prawników ds. Praw Obywatelskich w rejonie Zatoki San Francisco.

Policja w San Francisco ma w swoich zasobach 17 robotów, z których 12 w pełnym użytku. Jak przekazał rzecznik tamtejszych mundurowych, Roberta Rueca, roboty nigdy nie zostały użyte do zaatakowania ludzi. Te z zasobów są zwykle używane do rozbrajania potencjalnych bomb lub do nadzorowania niebezpiecznych obszarów. Do takiej sytuacji doszło natomiast w Dallas w 2016 roku. Robot został wykorzystany przez policję do zastrzelenia oskarżonego o zabójstwo pięciu policjantów.

RadioZET.pl/Missionlocal.org/Nypost.com