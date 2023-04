Sceny mrożące krew w żyłach rozegrały na ulicy Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. 24-letni Robert Louis Singletary wpadł we wtorek w prawdziwą furię. Wszystko przez to, że piłka do koszykówki, którą bawiły się dzieci sąsiada, wpadła na jego podwórko.

Rozwścieczyła go piłka. Zaczął strzelać "aż skończyły mu się kule"

"New York Post" relacjonuje, że chwilę po tym, jak piłka przeleciała przez płot, 24-latek wybiegł na ulicę z pistoletem w dłoni i zaczął strzelać do bezbronnej rodziny, krzycząc, że ich zabije. Najpierw otworzył ogień do dorosłego mężczyzny, później skierował lufę w stronę jego córki, krzycząc, że ją zabije. Z relacji sąsiadów wynika, że furiat "strzelał, dopóki nie skończyły mu się kule".

Ranne zostały w sumie trzy osoby, 6-letnia Kinsley oraz jej rodzice - Ashley i William. Kobieta i dziecko doznały obrażeń, które nie zagrażają ich życiu i wyszły ze szpitala. Dziewczynka została jednak trafiona w twarz, i lekarze musieli założyć jej szwy na policzku.

Mężczyzna ratował rodzinę. Jest ciężko ranny

W dużo gorszym stanie jej William, który wybiegł w stronę napastnika i próbował odciągnąć go od swojej rodziny, skupiając jego uwagę na sobie. Został trafiony w plecy. Ciężko rannego mężczyznę przewieziono do szpitala. - Nawet go nie znamy - powiedziała w rozmowie z mediami 6-latka. - Dlaczego strzelałeś do mnie i mojego taty - pytała. Lokalne władze poinformowały, że napastnik wciąż jest na wolności, trwają jednak intensywne poszukiwania przestępcy.

Robert Louis Singletary, gdy zostanie schwytany, będzie oskarżony o czterokrotne usiłowanie zabójstwa, oraz napaść z bronią w ręku z zamiarem zabicia. Lokalna policja wydała komunikat, w którym napisano, że "tego rodzaju przemoc nie będzie tolerowana". Wyznaczono też nagrodę w wysokości 1000 dolarów za pomoc w odnalezieniu sprawcy.

