Strzelanina w szkole. Są ofiary, nie żyje napastnik

Strzelanina w prywatnej szkole chrześcijańskiej w Nashville. Straż pożarna w tym mieście poinformowała 27 marca o wtargnięciu uzbrojonego agresora do obiektu.

- Uczestniczymy w interwencji w The Covenant School, udzielamy pomocy wielu poszkodowanym. Możemy potwierdzić, że mamy wielu pacjentów - przekazały służby na Twitterze. Strażacy instruowali rodziców, gdzie mogą kierować się po swoje dzieci.

USA. Strzelanina w szkole. Są ofiary, zginął napastnik

Policja z Nashville potwierdziła, że doszło do strzelaniny w placówce. Służby poinformowały też, że napastnik zginął w akcji służb. W okolicy zostały zamknięte dla ruchu drogi.

- Troje dzieci z ranami postrzałowymi przewieziono na oddział pediatryczny. Po przybyciu stwierdzono zgon całej trójki - poinformował rzecznik szpitala Uniwersytetu Vanderbilta, cytowany przez NBC. Niedługo po zdarzeniu mundurowi z Nashville podali nowy bilans ofiar - w strzelaninie zginęło troje uczniów i trzy osoby dorosłe oraz napastnik.

Według zaktualizowanych informacji policji z Nashville napastnikiem okazała się młoda kobieta. Jak podała agencja AFP, wtargnęła ona do szkoły uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Do założonej w 2001 r. prywatnej, chrześcijańskiej szkoły uczęszcza ok. 200 uczniów. Placówka prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy 1-6.

