USA szkoli ukraińskich pilotów. "Drzwi do przekazania F-16 nadal otwarte"

CNN poinformowało, że w bazie lotniczej w Tucson w stanie Arizona stawiło się dwóch ukraińskich pilotów. Według informacji, które potwierdzić miały trzy niezależne źródła, w trakcie pobytu będą szkolić się na symulatorach lotu nowoczesnymi myśliwcami – w tym F-16, o dostarczenie których strona ukraińska apeluje od miesięcy. Z medialnych doniesień wynika, że wizyta ma na celu sprawdzenie, ile czasu potrzebowałby ukraiński pilot, żeby opanować latanie nowoczesnymi maszynami.

Według amerykańskiego urzędnika wojskowego Lloyda Austina ukraińscy piloci biorą udział w "wydarzeniu zapoznawczym". Wyjaśnił, że są to "rutynowe działania w ramach dialogu militarnego między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą". - Dzięki temu Ukraińcy mogą stać się bardziej skutecznymi pilotami, a my możemy im w tym pomóc, doradzając, jak powinni rozwijać swoje zdolności – mówił. W ocenie CNN "krok ten wskazuje, że Stany Zjednoczone nie zamknęły całkowicie drzwi w zakresie dostarczenia F-16 Ukrainie".

F-16 dla Ukrainy. Zachód jest niechętny

Austin podkreślił, że w trakcie pobytu w Tucson ukraińscy piloci nie będą latać na amerykańskim sprzęcie. W rozmowie z mediami poinformował też, że obecnie "nie ma żadnych aktualizacji dotyczących przekazania samolotów F-16 stronie ukraińskiej”.

Ukraina od miesięcy naciska na Zachód, by ten dostarczył im myśliwce F-16. Według tamtejszych polityków i wojskowych odrzutowce są niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami. Jednak pytany o tę kwestię prezydent USA Joe Biden powiedział stanowcze „nie”, możliwość ich przekazania wykluczyły w ubiegłym tygodniu również Niemcy. W podobnym tonie wypowiadają się politycy z Wielkiej Brytanii, którzy twierdzą, że byłoby to niepraktyczne.

W lutym prezydent Andrzej Duda w rozmowie z BBC stwierdził, że przekazanie Ukrainie F-16 byłoby "bardzo trudną decyzją", która musiałaby zostać podjęta wspólnie przez sojuszników. Dodał, że Polska ma niewiele nowoczesnych samolotów. Zwrócił jednak uwagę, że "Ukraina potrzebuje uzbrojenia, a broń musi tam być ciągle dostarczana".