Tajemnicze utonięcie 21-letniego Polaka. W końcu podano przyczynę śmierci

Śmierć Polaka zakwalifikowano jako wypadek. Biuro lekarza sądowego hrabstwa Cook przedstawiło wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok Krzysztofa Szuberta. 21-latek zmarł w wyniku przypadkowego utonięcia, a do zgonu przyczyniło się zatrucie etanolem – podała telewizja NBC Chicago.

USA. Zaginiony Krzysztof Szubert nie żyje

Polak wyjechał do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych 12 listopada 2022 roku. W sobotę 3 grudnia wziął udział w imprezie bożonarodzeniowej w centrum Chicago. Po niej przeniósł się ze znajomymi do baru Howl at the Moon.

21-latek po raz ostatni widziany był około godziny 21:30, gdy opuszczał lokal. Nigdy jednak nie dotarł do hotelu ani nie skontaktował się z rodziną.

Cztery dni później nad ranem policja wyłowiła ciało Krzysztofa z Jeziora Michigan na Oak Street Beach. W szpitalu Northwestern Memorial stwierdzono jego zgon. Tragiczną informację potwierdziła kuzynka zaginionego Polaka.

21-letni Krzysztof był pracownikiem działu IT w globalnej firmie technologicznej Knapp Incorporated. Do Polski miał wrócić 17 grudnia.

