Wózek z dzieckiem zjeżdżał na ruchliwą autostradę. Nagranie grozy obiega świat

O włos od tragedii była kobieta z dzieckiem w mieście Hesperia w amerykańskiej Kalifornii. Od początku maja w sieci krąży nagranie z monitoringu, na którym widać, jak pozostawiony obok zaparkowanego przez kobietę pojazdu wózek z dzieckiem jest wypychany przez silny wiatr, w kierunku ruchliwej autostrady.

Gdy kobieta dostrzegła oddalający się wózek, natychmiast wybiegła z auta, jednak po chwili upadła. Nie potrafiła w krytycznej sytuacji samodzielnie wstać. Wózek z dzieckiem zjeżdżał na ruchliwą drogę, tragedia wydawała się przesądzona.

USA. Wózek z dzieckiem na autostradzie. Nagranie grozy obiega świat

W ostatniej chwili na kadrze pojawił się mężczyzna, który zatrzymał wózek. Jak podał portal „New York Post” okazał się nim Ron Nessman. - Nie chciałbym wiedzieć, co by się stało, gdyby nie było mnie na miejscu. Wiedziałem, że mogę złapać ten wózek i zrobiłem to - powiedział Ron Nessman, cytowany przez lokalne media z USA.

Kobieta, która opiekowała się dzieckiem, okazała się ciotką. Gdy dziecko było już bezpieczne, wciąż nie potrafiła podnieść się po upadku. - Leciała jej krew z kolan. Gdy do niej podszedłem wciąż była w szoku, płakała – przekazał mężczyzna, który uratował dziecko.

RadioZET.pl/Nypost.com/Twitter