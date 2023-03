Do zbrodni doszło we wrześniu 2009 roku. Gary Green dźgnął ponad 25 razy nożem swoją 32-letnią wówczas żonę, Lovettę Armstead w ich domu w Dallas. Jej córkę, Jazzmen Montgomery, utopił w wannie.

USA: Wykonano karę śmierci w Teksasie

Agencja Associated Press cytuje ojca Jazzmen, Raya Montgomery, który stwierdził, że nie jest zwolennikiem egzekucji, ale postrzega ją jednak jako wymierzenie sprawiedliwości. "To zadośćuczynienie sprawiedliwości za torturowanie mojej córki. To zadośćuczynienie sprawiedliwość za sposób, w jaki Lovetta została zamordowana" – podkreślił Montgomery.

W odwołaniu od wyroku adwokaci Greena twierdzili, że jest on niepełnosprawny intelektualnie i przez całe życie cierpiał na zaburzenia psychiczne. Sąd Najwyższy USA, a wcześniej sądy apelacyjne niższej instancji, odrzuciły te argumenty.

"Sąd Najwyższy zakazał skazywania na karę śmierci osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale nie osób z poważnymi chorobami psychicznymi" – wyjaśniła AP.

Gary Green zabił żonę i jej 6-letnią córkę

Według dokumentów sądowych Green dokonał zabójstw, ponieważ Armstead starała się o unieważnienie małżeństwa. Mężczyzna twierdził, że kobieta i jej dzieci byli zaangażowani w spisek przeciwko niemu. Zdaniem władz Green zamierzał również zabić dwoje innych dzieci Armstead, 9-letniego wówczas Jerretta i 12-letniego Jerome. Obaj chłopcy przeżyli.

"Jesteśmy zbyt mali, aby umrzeć i nie powiemy o tym nikomu" – mówił Jerrett przed ławą przysięgłych opisując, jak przekonał Greena, aby oszczędził im życie. "To była jedna z najokropniejszych spraw, w jakich kiedykolwiek uczestniczyłem" – ocenił jeden z prokuratorów okręgowych hrabstwa Dallas Josh Healy.

RadioZET.pl/PAP