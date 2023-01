Zastrzelił żonę, pięcioro dzieci i teściową. Najmłodsza ofiara miała cztery lata

Policja ustaliła, że Tausha Haight, żona Michaela, złożyła do sądu wniosek o rozwód 21 grudnia, a 27 grudnia jej mąż otrzymał pozew. Podczas konferencji prasowej policjanci przyznali, że mieli wcześniej do czynienia z rodziną Haighta, ale nie podali żadnych szczegółów.

W środę policjanci udali się do domu Haightów, ponieważ ich rodzina i znajomi zgłosili, że nie mogą się z nimi skontaktować. Na miejscu znaleźli ciała z ranami postrzałowymi. Ojciec zabił dzieci w wieku od czterech do 17 lat, żonę i jej 78-letnią matkę.

USA. Mężczyzna zabił siedem osób z rodziny i popełnił samobójstwo

Prawnik Taushy Haight, James Park, który miał prowadzić jej sprawę rozwodową, powiedział, że jego klientka nie wspominała o tym, by obawiała się męża, jednak ze względu na śledztwo odmówił podania szczegółów.

Enoch to licząca 8 tys. mieszkańców miejscowość leżąca w pół drogi między Salt Lake City a Las Vegas, w pobliżu Cedar City na południu stanu Utah.

Telefony zaufania. Nie bój się prosić o pomoc

Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego depresję, przeżywasz trudny czas, dopada Cię wiele złych myśli - poproś o pomoc. Poniżej znajdziesz numery, pod którymi otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Pomoc w kryzysie psychicznym:

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji - tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania - tel. 22 484 88 01

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - tel. 22 425 98 48 (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - tel. 800 080 222 (czynne całodobowo)

