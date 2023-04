23-latka praktycznie każdego dnia odwiedza mieszkańców bombardowanych miast, rozmawia z nimi i nakłania do ewakuacji. Jak mówi w rozmowie ze specjalnym wysłannikiem Radia ZET do Ukrainy Miłoszem Gocłowskim, jest uparta i jak na razie ma 100-procentową skuteczność.

- Trzeba z nimi rozmawiać, bo ci, którzy tam zostali, potrzebują czasem po prostu rozmowy - opowiada naszemu reporterowi. - Trzeba im powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że nikt ich nie zostawi i ktoś się nimi zaopiekuje. Trzeba im głęboko spojrzeć w oczy i zrozumieć, jaki jest ich problem - mówi Radiu ZET.

Wolontariuszka chodzi od drzwi do drzwi i tych, którzy jeszcze nie wyjechali, namawia do ewakuacji. - Czasem, trzeba do takich ludzi, przyjechać nawet kilka razy. Czasem to trwa dłużej, czasem krócej, ale nie mieliśmy jeszcze sytuacji, żeby to się nie udało - opowiada Viktoria Czarkowska.

Wolontariuszka zapewnia, że na miejscu zostanie tak długo, jak będzie trzeba. - Będziemy tu tak długo, jak nie uda się wszystkich stąd wywieźć - stwierdziła w rozmowie z Radiem ZET.

Kto chce, może wesprzeć Wiktorię w jej misji pomocy mieszkańcom Donbasu. Wolontariuszka na serwisie zrzutka.pl prowadzi zbiórkę na schronisko dla ewakuowanych.

RadioZET.pl