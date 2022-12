Vivienne Westwood nie żyje. Legendarna projektantka mody miała 81 lat

Dom mody w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych potwierdził śmierć Vivienne Westwood. Poinformowano, że zmarła "spokojnie, otoczona rodziną" w dzielnicy Clapham w południowym Londynie. "Świat potrzebuje ludzi takich jak Vivienne, aby dokonać zmiany na lepsze" - czytamy na Twitterze domu mody. - Pracowaliśmy do końca, a ona pozostawiła mi mnóstwo rzeczy do zrobienia - powiedział jej mąż i partner kreatywny Andreas Kronthaler.

Vivienne Westwood nie żyje. Legenda brytyjskiej mody miała 81 lat

Westwood zyskała rozgłos na scenie modowej w latach 70., kiedy popularny stał się punk. Zasłynęła dzięki androgynicznym projektom, T-shirtom z hasłami i lekceważącemu podejściu do establishmentu. Była znana jako zagorzała aktywistka i wnosiła na wybieg sprawy, na których jej zależało, takie jak zmiana klimatu. Do świata mody wniosła radykalną zmianę podejścia do tzw. stylu ulicy, projektując m.in. stroje dla zespołu Sex Pistols.

Wkrótce zaczęła odnosić sukcesy na pokazach mody w Londynie, Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku. Jej nazwisko stało się synonimem nowego, często szokującego stylu i podejścia, chociaż zmieniała dość często swoje stroje. Jak pisali recenzenci, nigdy nie było wiadomo, czym zaskoczy widzów na pokazach.

Modelki ubrane w stroje Westwood często nosiły na T-shirtach i innych elementach ubioru hasła wzywające do walki ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska. Była znana z poparcia dla kontrowersyjnego założyciela demaskatorskiego portalu Wikileaks Juliana Assange'a. Westwood zaprojektowała m.in. w 1989 r. strój dla ówczesnej brytyjskiej premier Margaret Thatcher, w którym pojawiła się na okładce kolorowego magazynu.

W 1992 r. królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). Jednak nawet wówczas, podczas uroczystości w pałacu Buckingham, potrafiła zaszokować obecnych swym niekonwencjonalnym strojem.

Projektantka uzyskała tytuł Dame (żeński ekwiwalent angielskiego tytułu honorowego Sir) za zasługi dla mody w 2006 roku. "Jedynym powodem, dla którego jestem w świecie mody, jest niszczenie słowa «konformizm». Nic mnie nie interesuje, jeżeli nie ma tego elementu" - napisała Westwood w swojej biografii, która ukazała się w 2014 r.

RadioZET.pl/BBC