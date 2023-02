W Turcji znaleziono 2- i 5-miesięczne niemowlęta. Spędziły pod gruzami ponad 120 godzin

Trzęsienie ziemi, które przed tygodniem wystąpiło w Turcji i Syrii, pochłonęło już tysiące ofiar. Niestety, ich liczba wciąż rośnie - już wiadomo, że jest ich więcej niż w przypadku podobnego kataklizmu, który w marcu 2011 roku nawiedził wschodnią Japonię.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Uratowano 2- i 5-miesięczne dzieci

Mimo tego spod gruzów nadal wyciągane są żywe osoby. Niektóre historie wydają się wręcz cudem. Takim może być uratowanie dwumiesięcznego chłopca, który spędził pod ziemią 128 godzin.

Pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia, co do miejsca, w którym do tego doszło. Część mediów podaje, że wydarzyło się to w Kahramanmaraş, inne, że w prowincji Hatay.

Wiadomo jednak, że niemowlakowi udało się przeżyć, mimo "ciemności, mrozu oraz braku jedzenia i mleka".

To jednak nie wszystkie dające nadzieje historie, związane z ratunkiem dla poszkodowanych. Tak było w Gaziantep w Turcji, gdzie ratownicy w niedzielę o świcie wydobyli 13-letnią dziewczynę.

W południowej prowincji Hatay uratowano natomiast siedmiomiesięcznego chłopca, który pod gruzami spędził nawet nieco więcej czasu niż wspomniany wyżej 2-miesięczny niemowlak, bo 134 godziny.

W tym samym rejonie uratowano dwuletnią dziewczynkę, a w prowincji Kahramanmaras ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywą 70-letnią kobietę. Turecka agencja informacyjna Anatalia poinformowała również o uratowaniu 35-letniej matki i jej sześcioletniej córki ze zniszczonego budynku w prowincji Adiyaman.

RadioZET.pl/PAP/Twitter