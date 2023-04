W zatopionym aucie były zwłoki. To zaginiony w 2020 roku nauczyciel

W minioną sobotę służby z Florydy w USA dokonały makabrycznego odkrycia. Media podają, że gdy w niewielkim jeziorze w pobliżu Daytona Beach spadł poziom wody, zauważono tam zatopiony samochód. Natychmiast zebrano nurków z lokalnych ekip, którzy wydobyli pojazd.

Okazało się, że w samochodzie znajdowały się zwłoki. Dzięki zachowanym tablicom rejestracyjnym policja ustaliła do kogo należał chevrolet impala z 2012 roku. Jego właścicielem okazał się Robert Heikka - zaginiony przed niemal trzema laty 70-letni nauczyciel. To najprawdopodobniej jego ciało znajdowało się w pojeździe.

Zwłoki w zatopionym aucie. Policja twierdzi, że to poszukiwany nauczyciel

Z komunikatu biura szeryfa wynika, że nie wykonano identyfikacji zwłok, która dałaby stuprocentową pewność, że ciało należy do zaginionego w 2020 roku nauczyciela. Mimo tego o odkryciu poinformowano rodzinę, a sprawę Roberta uznano za rozwiązaną.

Robert Heikka zaginął 26 października 2020 roku. Mężczyzna po raz ostatni widziany był, jak wychodził z domu do pracy. Do szkoły, w której uczył od 2002 roku, nigdy jednak nie dotarł. Uznano go za zaginionego i rozpoczęto akcję poszukiwawczą na szeroką skalę. Przez jakiś czas uczestniczyło w niej także FBI.

RadioZET.pl/CBS News