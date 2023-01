Watykan czeka na pogrzeb Benedykta XVI. Tysiące wiernych przy ciele zmarłego papieża

Benedykt XVI, który zmarł 31 grudnia, od prawie dziesięciu lat znajdował się na emeryturze po abdykacji z tronu piotrowego. Watykan jest przygotowany na przyjęcie dziesiątek tysięcy wiernych, z Rzymu i z całego świata, którzy będą oddawać hołd zmarłemu emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Jego ciało będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra od poniedziałku o 9 rano do środy wieczorem.

Na prowadzącej na plac Świętego Piotra via della Conciliazione stoją barierki, wyznaczające drogę w kierunku bazyliki. W ten sposób regulowany będzie ruch wiernych. Wszędzie czuwają wzmocnione patrole policji.

Benedykt XVI nie żyje. Ciało emerytowanego papieża wystawione w Watykanie

Do ostatniej chwili w niedzielny wieczór trwały przygotowania do kilku dni wydarzeń związanych z pożegnaniem pierwszego w dziejach emerytowanego papieża.

Ciało zostało przeniesione do bazyliki watykańskiej, gdzie będzie dostępne od godz. 9-19 w poniedziałek, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19. Hołd emerytowanemu papieżowi oddali już prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni.

Władze Rzymu podały, że spodziewane jest przybycie do Watykanu 30-35 tysięcy osób dziennie. To liczby wielokrotnie mniejsze niż w 2005 roku, gdy setki tysięcy wiernych oddały hołd Janowi Pawłowi II. Ludzie stali wtedy w kolejce do bazyliki kilkanaście godzin.

Uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża odbędą się na placu Świętego Piotra w czwartek o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy Benedykt XVI zostanie pochowany w podziemiach bazyliki Świętego Piotra, czyli tam, gdzie do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika Jana Pawła II.

