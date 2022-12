Od dwóch dni zdrowie Benedykta XVI znacznie się pogorszyło. W czwartek po południu dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał najnowsze informacje o stanie 95-letniego byłego hierarchy.

- Emerytowany papież dobrze odpoczął minionej nocy, jest absolutnie przytomny, a dzisiaj, choć jego stan pozostaje ciężki, sytuacja obecnie jest stabilna - powiedział Bruni. Dodał: - Papież Franciszek ponawia swoje zaproszenie, by modlić się za niego i towarzyszyć mu w tych trudnych godzinach.

Benedykt XVI w ciężkim stanie

W piątek po południu w bazylice Świętego Jana na Lateranie odbędzie się msza za Benedykta XVI. W środę emerytowanego papieża odwiedził Franciszek. Jak poinformował serwis National Catholic Register, powołując się na źródło w Watykanie, papież emeryt cierpi na niewydolność nerek, a jego rozrusznik serca niedawno wymagał modyfikacji.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing napisał na Twitterze: "Przyłączam się do wezwania do modlitwy papieża Franciszka. Moje myśli są z papieżem emerytem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI".

"Bardzo proszę wszystkich wierzących w Polsce o modlitwę za papieża seniora Benedykta XVI. Niech Pan da mu siłę i moc w tym trudnym czasie cierpienia i choroby" - poprosił na Twitterze przewodnicy polskiego episkopatu abp. Stanisław Gądecki.

RadioZET.pl/PAP