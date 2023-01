Ważny rozkaz Putina. Nakazał zawieszenie broni

Rozkaz został wydany po „apelu Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla I” – czytamy w oświadczeniu. To pierwszy raz, kiedy Rosja wprowadziła pełne zawieszenie broni w Ukrainie od czasu rozpoczęcia ofensywy w lutym ubiegłego roku - informuje agencja AFP.

Putin ogłasza rozejm na czas Bożego Narodzenia

"W związku z tym, że wiele osób obchodzi prawosławne Boże Narodzenie, Putin wezwał stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia ludowi uczestniczenia w nabożeństwach wigilijnych, a także w dniu Narodzenia Chrystusa" - brzmi treść komunikatu.

Kijów na razie nie odpowiedział na stanowisko Kremla.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarcha Cyryl wezwał wcześniej w czwartek do "świątecznego rozejmu" między Rosją a Ukrainą. Miałby on trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni świętują Boże Narodzenie 7 stycznia.

"Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie jest autorytetem dla prawosławia na świecie i działa jak propagandzista wojny, a tym samym jej oświadczenie o rzekomym świątecznym rozejmie to cyniczna pułapka i element pogardy" - ocenił w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w swoim wpisie na Twitterze. "Rosyjska Cerkiew Prawosławna wzywała do ludobójstwa Ukraińców, podżegała do masowych mordów i nawołuje do jeszcze większej militaryzacji Federacji Rosyjskiej" - podkreślił.

