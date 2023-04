Wędkarz siedział na brzegu rzeki. Myśliwy strzelił mu prosto w głowę

Do tragedii podczas polowania doszło w mieście Shaxi w Chinach. Jak podała tamtejsza policja, czterech mężczyzn wybrało się do lasu. W pewnym momencie jeden z nich zauważył ruch w krzakach i oddał strzał.

Okazało się, że myśliwy nie celował do - jak sądził - zwierzyny, a do człowieka, który siedział na zboczu i łowił ryby. Kula trafiła wędkarza prosto w głowę. BBC powołując się na lokalne władze podaje, że po postrzale mężczyzna wpadł do wody. Sekcja zwłok wykazała, że zginął w wyniku utonięcia.

Policja: Myśliwy pomylił człowieka z zającem

Na miejscu pojawiła się policja, która aresztowała czterech myśliwych. Ustalono też, że ofiarą tragicznego postrzału jest Wang Moujin. Funkcjonariusze przekazali, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności tej sprawy. W ocenie służb mężczyzna, który pociągnął za spust sądził, że celuje do zająca. Jak podaje BBC, są one popularnym źródłem pożywienia w regionie.

Chiny to kraj, w którym obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących broni. Obejmują nawet repliki i zabawki, a zezwolenia na jej posiadanie są wydawane niemalże wyłącznie przedstawicielom służb czy wojska.

RadioZET.pl/BBC