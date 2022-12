Węgrzy zablokowali pomoc dla Ukrainy. W tle miliardy z Funduszu Odbudowy

Węgierski minister finansów Mihai Varga w imieniu swojego kraju wypowiedział się przeciwko przyjęciu przez Radę Europejską poprawek legislacyjnych, które pozwoliłyby przekazać Ukrainie 18 mld euro pomocy w 2023 r. - podała we wtorek agencja Interfax Ukraina.

Ta pomoc finansowa to tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, które są wypłacane co miesiąc i mają pozwolić na pokrycie najpilniejszych potrzeb Ukrainy w czasie wojny. Dla zatwierdzenia propozycji Komisji Europejskiej potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw.

Węgry blokują pomoc dla Ukrainy. Chcą wymusić miliardy z Unii

- Węgry są przeciwne nowelizacji przepisów finansowych - powiedział we wtorek Mihai Varga w Brukseli na posiedzeniu rady ds. Gospodarczych i Finansowych. Problem skomentował czeski minister finansów Zbigniew Stanyura, który przewodniczy spotkaniu. - Niestety, nie udało nam się zaakceptować pakietu jako całości. Nie ostudzi to jednak naszych ambicji rozpoczęcia przekazywania pomocy dla Ukrainy od początku stycznia. Zwrócę się do Komisji Gospodarki I Finansów o znalezienie alternatywnego rozwiązania, które poprą wszystkie państw - powiedział. Dodał, że "znajdą rozwiązanie, aby wesprzeć Ukrainę".

Nieoficjalnie mówi się, że Węgry chcą w ten sposób wymusić na Unii wypłatę miliardów z Funduszu Odbudowy. Jeśli do końca tego roku Komisja Europejska nie zaakceptuje węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy, kraj Viktora Orbana straci 70 proc. z przyznanej puli 5,8 miliardów euro.

