WHO: Chiny ukryły dane na temat pochodzenia COVID-19. Podano podejrzany gatunek

Pandemia koronawirusa, jak pokazują wszystkie dotychczasowe źródła, rozpoczęła się od Wuhan - miasta we wschodnich Chinach. To tutaj w listopadzie 2019 r. odnotowano pierwsze przypadki "tajemniczej choroby", którą okazał się COVID-19.

- Nadal wzywamy Chiny do przejrzystości w udostępnianiu danych, a także do przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń i podzielenia się wynikami - powiedział w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pandemia koronawirusa. WHO pyta o jenoty azjatyckie

Nowe sekwencje koronawirusa, jak również dodatkowe dane genetyczne oparte na próbkach pobranych z targu żywych zwierząt w Wuhan w Chinach w 2020 r., zostały umieszczone w bazie danych GISAID przez chińskich naukowców na początku tego roku. W ten sposób umożliwiono ich przeglądanie przez badaczy z innych krajów - poinformowała Naukowa Grupa Doradcza WHO ds. Pochodzenia Nowych Patogenów (SAGO), którą cytuje agencja Reutera.

Dane te sugerują, że jenoty azjatyckie były obecne na rynku i mogły również zostać zarażone koronawirusem, dostarczając nowego tropu w łańcuchu przenoszenia choroby, która ostatecznie dotarła do ludzi.

Reuters poinformował, że dostęp do tych informacji został następnie ograniczony "najwyraźniej w celu umożliwienia dalszych aktualizacji danych" przez Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

- Te dane nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jak rozpoczęła się pandemia, ale każdy fragment danych jest istotny w przybliżaniu nas do tej odpowiedzi - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyes.

RadioZET.pl/PAP