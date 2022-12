Śmiertelna bakteria w szkole podstawowej. Rodzice boją się o dzieci

Tydzień temu informowaliśmy, że w szkole podstawowej Ashford Church of England w Ashford w hrabstwie Surrey dzieci zaraziły się paciorkowcami z grupy A. Uczniom i personelowi szkoły przepisano antybiotyki. Jak podała wówczas BBC, zmarła 6-letnia uczennica, a drugie dziecko wraca do zdrowia w szpitalu.

- Jako środek zapobiegawczy zaleciliśmy antybiotyki uczniom i pracownikom, którzy miały kontakt z osobami dotkniętymi chorobą. Udzieliliśmy szkole porad, aby zapobiec dalszym przypadkom. Będziemy nadal monitorować sytuację - poinformowała dr Claire Winslade, konsultant ds. ochrony zdrowia w UKHSA South East. Brytyjskie media donoszą, że zaobserwowano wzrost liczby zakażeń paciorkowcami m.in. z grupy A po złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych, by powstrzymać epidemię COVID-19.

Kolejne zakażenia paciorkowcem. Uczeń ma szkarlatynę

W czwartek "Daily Mail" poinformował, że w pobliskiej szkole podstawowej Echelford Primary School stwierdzono kolejne dwa przypadki zakażenia paciorkowcem. Zachorowało dwoje dzieci, z klasy pierwszej i szóstej. Jeden z chorych uczniów ma już szkarlatynę.

Rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły dostali od dyrekcji list, że w placówce zostały wyłączone fontanny wody pitnej, a uczniowie powinni przynosić ze sobą wodę w butelkach. - Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą epidemią, tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu zmarło zakażone dziecko - powiedział "Daily Mail" jeden z rodziców. - To najgorszy koszmar każdego rodzica. Mówią nam, żebyśmy posyłali dzieci do szkoły, ale to wydaje się bardzo ryzykowne, biorąc pod uwagę, że jest tyle przypadków zakażenia w naszej okolicy. Czy nasze dzieci są bezpieczne? - dodał rodzic.

Paciorkowce ropne z grupy A są wysoce zaraźliwe, przenoszą się drogą kropelkową podczas kichania lub kaszlu lub przez kontakt fizyczny. Mogą wywoływać groźne infekcje, m.in. płonicę (szkarlatynę), różę czy ostre zapalenie kłębuszków nerkowych.

