Nagrania, które pokazują rozbłysk na niebie, pochodzą między innymi z Londynu, West Sussex czy Hertfordshire. Rozbłysk pojawił się na niebie po godz. 20 czasu miejscowego.

- Właśnie wyłączyłam komputer i wyjrzałam przez okno. To był idealny moment. (...) Na niebie był duży, pomarańczowy blask, a za nim długi ogon spadającej gwiazdy, ale krótszy i też pomarańczowy. Potem to po prostu zniknęło. Wyglądało na to, że to się naprawdę nie wydarzyło. Próbowałam opowiedzieć o tym mojemu mężowi, ale nie do końca uwierzył w moją wersję! - relacjonowała Laura, mieszkanka Rickmansworth w środkowej Anglii, w rozmowie ze Sky News.

Wielka Brytania. Meteoryt został zauważony przez mieszkańców

Sky News przypomniało, że w pierwszym tygodniu stycznia miłośnicy astronomii mogli obserwować meteory z rojów Kwadrantydów. Zjawisko było widoczne również w Polsce.

Brytyjskie media podkreślają, że obserwacja meteorytu w poniedziałek zbiegła się z pierwszą w historii próbą wystrzelenia rakiety kosmicznej z terenu Europy Zachodniej. Samolot Cosmic Girl, będący przystosowanym do nowej roli Boeingiem 747 wystartował w poniedziałek wieczorem z portu kosmicznego Spaceport Cornwall w południowo-zachodniej Anglii, a po godzinie, na wysokości ok. 10 tys. metrów, wyniesiona przez niego rakieta LauncherOne odłączyła się od niego, aby umieścić na niskiej orbicie dziewięć przewożonych satelitów.

Jednak z powodu niesprecyzowanej bliżej "anomalii" rakieta LauncherOne nie weszła na orbitę, na której miała umieścić transportowane niewielkie satelity. Wydarzenie na własne oczy obserwowało około 2 tys. gości, którzy wcześniej zdobyli specjalne wejściówki. Za przedsięwzięcie odpowiadała firma Virgin Orbit, należąca do konglomeratu brytyjskiego miliardera Richarda Bransona.

RadioZET.pl/Sky News/PAP