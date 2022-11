Wstrząsająca wypowiedź Łukaszenki. Grzmi o "całkowitym zniszczeniu"

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z rosyjskimi mediami, której fragment opublikował kanał na Telegramie Pul Perwogo, stwierdził, że jeśli chodzi o wojnę, “wszystko jest w rękach Ukrainy". - Nie chcę naciskać na Zełenskiego i Ukrainę - zaznaczył przy tym Łukaszenka.

Sojusznik Władimira Putina dodał, że “jeśli Ukraińcy nie chcą śmierci, to trzeba to przerwać”. - Bo potem nastąpi całkowite zniszczenie Ukrainy - mówił Łukaszenka.

Łukaszenka mówi o "całkowitym zniszczeniu" Ukrainy

Przywódca Białorusi powtórzył, że Ukrainie nie grozi "tylko utrata państwowości", jak zapowiadał Putin przed inwazją, ale zniszczenie. - Trzeba to powstrzymać - mówił Łukaszenka i przekonywał, że normalizacja stosunków Moskwy z Kijowem jest możliwa. Jako przykład podał Niemcy po II wojnie światowej. - Zginęło 30 mln ludzi (w ZSRR – red.), ale teraz nikt o tym nie wspomina. Z Niemcami jesteśmy gotowi nie tylko rozmawiać, ale i współpracować - stwierdził.

Białoruś od początku inwazji wspiera Rosję m.in. udostępniając swoje terytorium i infrastrukturę cywilną oraz wojskową do ataków na Ukrainę. Według ukraińskich sił zbrojnych Mińsk zaczął też przekazywać armii agresora sprzęt wojskowy. Z kolei niezależne białoruskie media podały pod koniec października, że od marca do września Białoruś przetransportowała koleją 65 089 ton amunicji do Federacji Rosyjskiej.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda