W codziennej aktualizacji wywiadowczej zamieszczono zdjęcie pokazujące skoncentrowane straty rosyjskich pojazdów wojskowych w sektorze Wuhłedaru w obwodzie donieckim. Jak wskazano, pojazdy te najprawdopodobniej należały do 155. Brygady Piechoty Morskiej, która stała na czele niedawnych kosztownych ofensyw.

Elitarna rosyjska jednostka na froncie. Nie mieli szans

"Brygada ta jest postrzegana jako elitarna jednostka piechoty w rosyjskiej armii. W przeciwieństwie do podobnie prestiżowych sił powietrznodesantowych (WDW) piechota morska nie została rozmieszczona na Ukrainie jako jedna duża formacja. Zamiast tego poszczególne jednostki zostały dołączone do zdominowanych przez siły lądowe grup wojska. W związku z tym piechota morska otrzymała jedne z najtrudniejszych misji taktycznych podczas wojny i poniosła wyjątkowo dużo ofiar" - napisano.

"Rzekomo zwiększona zdolność brygad piechoty morskiej została teraz prawie na pewno znacznie ograniczona, ponieważ zostały uzupełnione niedoświadczonym zmobilizowanym personelem. Ten brak doświadczenia niemal na pewno pogłębia skłonność rosyjskich oficerów do mikrozarządzania, co z kolei zmniejsza sprawność operacyjną. Istnieje realna możliwość, że zdegradowane jednostki piechoty morskiej zostaną ponownie zaangażowane do nowych ataków w pobliżu Wuhłedaru" - dodano.

RadioZET.pl/PAP