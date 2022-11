Rosja zbuduje nową, niszczycielską broń. Za kilka miesięcy użyje jej na wojnie

"CNN dotarł do nowej oceny wywiadowczej z kraju, który ściśle monitoruje irański program zbrojeniowy. Wynika z niej, że po zawarciu wstępnego porozumienia na początku listopada, Iran i Rosja przystąpiły do współpracy pełną parą. Teheran wysłał już do Moskwy część dokumentacji technicznej i komponentów do produkcji dronów" - podaje Wirtualna Polska.

Produkcja irańskich dronów w Rosji może ruszyć już za kilka miesięcy. W ten sposób broń trafi na front w Ukrainie już na początku 2023 roku. Porozumienie rosyjsko-irańskie zakłada produkcję "setek" dronów bojowych.

Rosja będzie produkować irańskie drony bojowe

Rosja od dawna wykorzystuje irańskie drony bojowe w wojnie przeciwko Ukrainie. Jednak dzięki własnej linii produkcyjnej możliwości Moskwy istotnie się zwiększą. Warto podkreślić, że wspomniane drony są stosunkowo niedrogie w produkcji, a ich skuteczność na polu walki jest oceniana bardzo wysoko.

Umowa z Rosją będzie także korzystna dla Teheranu. Po pierwsze, chodzi o zyski ekonomiczne i polityczne wynikające ze sprzedaży technologii. Iran liczy jednak na to, że przeniesienie produkcji dronów do Rosji spowoduje uniknięcie nowych sankcji.

Jak podaje "Washington Post", od sierpnia Rosja wykorzystała w wojnie przeciwko Ukrainie ponad 400 irańskich dronów. Wiele z nich uderzyło w cywilną infrastrukturę, m.in. elektrownie.

Strona ukraińska poinformowała, że strąca ok. 70 proc. dronów przed ich uderzeniem w cel - przypomniał w analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska/ CNN