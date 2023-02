Wspólna konferencja Dudy z szefem NATO. Doszło do nagłej zmiany planów

"Sekretarz generalny Jens Stoltenberg spotka się w środę 15 lutego z prezydentem RP Andrzejem Dudą. O godzinie 16:00 zorganizują wspólną konferencję prasową" - podała na Twitterze rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

We wtorek sekretarz generalny NATO powiedział, że Rosja szykuje się na dłuższą wojnę z Ukrainą. - Musimy dostarczyć Ukrainie broń, która pozwoli jej wygrać - mówił przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony Sojuszu w Brukseli.

Konferencja Dudy i Stoltenberga

- Nie widzimy żadnych oznak, że prezydent Putin przygotowuje się do pokoju, widzimy wręcz coś przeciwnego, przygotowuje się do kolejnej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków - powiedział Stoltenberg.



Dopytywany o ewentualne dostarczenie Ukrainie myśliwców, Stoltenberg powiedział, że kwestia ta jest obecnie tematem dyskusji między państwami NATO. Podkreślił jednak, że najważniejsze jest przekazanie Kijowowi już obiecanej broni.



We wtorek i środę w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbywa się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej.

Austin o ukraińskiej ofensywie

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin stwierdził po konferencji ministrów obrony państw NATO, że spodziewa się wiosennej ofensywy Ukrainy przeciwko Rosji. - Ukraina chce nabrać rozpędu - powiedział Austin dziennikarzom

W Brukseli jest także wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, którzy przewodniczy polskiej delegacji. Minister wyjaśnił, że Niemcy budują koalicję państw, które mają przekazać Ukrainie czołgi Leopard 2 A6, natomiast Polska - Leopard 2 A4. - Do konkretnych deklaracji kanadyjskich i hiszpańskich dziś dołączyła Norwegia. Pracujemy nad tym, żeby Finlandia również przekazała tego rodzaju czołgi. Dziś minister Finlandii powiedział, że ta decyzja jest już bardzo blisko - mówił Błaszczak.

RadioZET.pl/Ze Strasburga Łukasz Osiński - PAP