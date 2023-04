Dowody na zezwierzęcenie Rosjan podczas wojny na Ukrainie trafiają do sieci niemalże od pierwszego dnia bezprawnej inwazji na ten kraj. W ubiegłym roku światem wstrząsnęły zdjęcia i nagrania z Buczy czy Irpienia, z kolei na początku marca w mediach społecznościowych zobaczyliśmy film z egzekucji ukraińskiego jeńca, któremu strzelono w głowę.

Wojna na Ukrainie. Wstrząsające nagranie. Żołnierzowi obcięto głowę

W środę sieć obiegło kolejne wstrząsające nagranie. Widać na nim żołnierzy strony rosyjskiej - prawdopodobnie najemników z Grupy Wagnera - którzy nożem ucinają człowiekowi głowę. Na film, który po kilku godzinach zniknął z mediów społecznościowych, zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski. - Jest coś, czego nikt na świecie nie może zignorować. Mianowicie to, jak łatwo te bestie zabijają - powiedział.

- To wideo pokazuje egzekucję ukraińskiego jeńca. Świat musi to zobaczyć. To nagranie przedstawia Rosję taką, jaka jest. Jakimi są kreaturami. Oni nie widzą ludzi, nie widzą braci, mężów, czyichś dzieci - mówił Zełenski.

"Rosja chce wprowadzić zwyczaj niszczenia życia"

Prezydent Ukrainy stwierdził, że "Rosja stara się stworzyć nowe normy". - Chcą wprowadzić zwyczaj niszczenia życia. To nie jest przypadek, to nie jest pojedynczy epizod. Widzieliśmy to już wcześniej, widzieliśmy to tysiące razy, tak było w Buczy. Wszyscy muszą zareagować. Każdy przywódca musi zareagować - zaapelował.

- Pokonanie tego terroru jest niezbędne. Jednak nikt tego nie zrozumie, jeśli przywódcy nie zareagują. Działania są potrzebne już teraz. My, tutaj na Ukrainie, musimy się skupić na walce na froncie. Od was potrzebujemy pomocy, pomóżcie nam jak możecie, by wygnać okupanta z naszej ziemi. Głównym celem jest zwycięstwo, głównym celem jest wzmocnienie, które doprowadzi Ukrainę do wygranej, do pokonania najeźdźców i skazania morderców - mówił.

Zełenski do Rosjan: Nie wybaczymy wam tego

Wołodymyr Zełenski zwrócił się też bezpośrednio do Rosjan. - Nie spodziewajcie się, że to zostanie wam zapomniane. Czas będzie mijał, ale my nie wybaczymy wam morderstw. Za wszystko poniesiecie odpowiedzialność - zapewnił.

- Wieczna pamięć każdej osobie, która straciła życie z rąk rosyjskiego terroru. Chwała wszystkim, którzy walczą przeciwko złu. Chwała Ukrainie - zakończył Zełenski.

RadioZET.pl