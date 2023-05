Wybory prezydenckie w Turcji. Trzeci kandydat zdecydował, kogo poprze w II turze

Wybory prezydenckie w Turcji uważane są jedne z najważniejszych w tym roku. W I turze, która odbyła się 14 maja, zwyciężył urzędujący od 2014 roku (a rządzący de facto od 2003 - wcześniej jako premier) prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Głosowało na niego 49,5 proc. wyborców.

W zaplanowanej na 28 maja dogrywce zmierzy się z kandydatem zjednoczonej centrolewicowej opozycji Kemalem Kılıçdaroğlu, który uzyskał niespełna 45 proc. poparcia. Wynik ten uznawany jest przez wielu za nieco rozczarowujący. Sondaże dawały bowiem 74-latkowi przewagę nad Erdoğanem, a z niektórych badań wynikało, że to właśnie szef Republikańskiej Partii Ludowej może zostać wybrany już w pierwszym głosowaniu.

Wybory prezydenckie w Turcji. Trzeci kandydat poparł Erdoğana

Z uwagi na fakt, iż tuż przed I turą z wyścigu wycofał się Muharrem Ince (choć jego nazwisko wciąż znajdowało się na kartach, dzięki czemu "zdobył" 0,43 proc. głosów), kluczem do rozstrzygnięcia elekcji będą głosy elektoratu Sinana Oğana , nacjonalisty pozycjonującego się jako przeciwnik Kurdów oraz uchodźców z Syrii.

On sam z początku nie mówił wprost, kogo poprze w drugiej turze. Jego poglądy wskazywały, że bliżej mu do konserwatywnego Erdoğana, choć i środowisko opozycyjne podjęło próbę negocjacji z obozem Oğana. Od kilku dni media obserwują też zaostrzenie retoryki w wypowiedziach Kılıçdaroğlu, co dowodzić ma chęci przeciągnięcia na swoją stronę bardziej skrajnych wyborców.

W poniedziałek Oğan uciął dotychczasowe spekulacje i poparł Erdoğana. - W systemie prezydenckim ważne jest, by parlament znajdował się w rękach tego samego środowiska, z którego wywodzi się prezydent - powiedział. Przypomniał, że wybory parlamentarne - przeprowadzane równolegle z prezydenckimi 14 maja - wygrała Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), z której wywodzi się Erdoğan. I to właśnie koalicja zbudowana wokół prezydenckiego ugrupowania będzie miała większość w następnej kadencji.

Wybory prezydenckie w Turcji. Kto wygra 28 maja?

Wcześniej jednak w koalicji ATA - która przed pierwszą turą wyborów prezydenckich popierała Oğana - doszło do rozłamu. Partia Sprawiedliwości (AP) ogłosiła odejście z koalicji, twierdząc, że "wspieranie rządu nie było częścią ich planu". Tureccy eksperci zaznaczają również, że wsparcie Oğana nie musi automatycznie przekładać się na wzrost poparcia dla Erdoğana o udział głosów oddanych w turze pierwszej na trzeciego z ubiegających się o prezydenturę kandydatów.

Ogan nie posiada swojej stałej bazy wyborczej, ale raczej ludzi, którzy po prostu na niego zagłosowali politolog Tanju Tosun w rozmowie z KRT TV

Wyniki badań przeprowadzonych przez sondażownię Turkiye Raporu wskazały, że głos na Oğana oddali w I turze wyborów zarówno wyborcy Dobrej Partii (IYI) i Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) wspierających Kemala Kılıçdaroğlu, jak i sympatycy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz Partii Narodowego Działania (MHP) wspierających Erdoğana.

"Wszystko to pokazuje, że Oğan może mieć trudności z przekonaniem własnych wyborców do poparcia kandydata, którego wybierze przed II turą" - ocenił portal Bianet. Z sondaży przeprowadzonych już po I turze wciąż nie da się wyciągnąć jednoznacznych wniosków. W tym, który opublikowało Politico, Kılıçdaroğlu wygrywa z Erdoğanem 51 do 49 proc. W badaniu GEHSC to ubiegający się o reelekcję szef państwa wygrywa ze swoim rywalem w takim samym stosunku.

