Dmitrij Miedwiediew niejednokrotnie popisywał się już wypowiedziami, które cywilizowany świat oceniał jako prowokacyjne, niepoważne, a często nawet śmieszne. Z końcem lutego straszył apokalipsą i zagładą ludzkości, wcześniej atakował Polskę, groził też NATO.

Tym razem Miedwiediew odniósł się do doniesień mediów, które powołując się na informacje wywiadowcze informowały o "pierwszym poważnym tropie, który może doprowadzić do wyjaśnienia tego, kto wysadził Nord Stream". "Na naszych oczach rozgrywa się kolejny epicki dramat rodem z Hollywood. Świat otwiera usta i doświadczając lekkiego odruchu wymiotnego, patrzy na liczne wypróżnienia zachodnich mediów na temat tego, kto wysadził Nord Stream" - napisał.

Wybuch Nord Stream. Miedwiediew o doniesieniach mediów

Miedwiediew nie porównuje tego "kina" rzecz jasna do światowych hitów, a raczej filmów klasy B. "Aktorzy są przeciętni, oczywiście nie na poziomie Brada Pitta i Christopha Waltza, a reżyserem nie jest Quentin Tarantino" - stwierdził, nawiązując do "Bękartów wojny". "Scenariusz to po prostu nudne g**** i głupia amerykańska propaganda. Nawet zatruci nią mieszkańcy Europy w to nie wierzą" - kontynuował.

Były rosyjski prezydent skomentował też informacje o tym, że sabotażu Nord Stream miała dokonać proukraińska grupa Ukraińców i Rosjan, którzy nie są powiązani z rządem Ukrainy. "Grupa zatwardziałych sabotażystów wypłynęła jachtem na wzburzony Bałtyk. Zabrali na pokład pół tony materiałów wybuchowych, zanurkowała, a później dwie ogromne rury eksplodowały. Zrobili to niezauważenie, na morzu pełnym statków NATO". - pisał. Zastanawiając się jednocześnie "dlaczego trzeba tak aktywnie usprawiedliwiać kijowski reżim?".

"To jest całkiem zrozumiałe, biorąc pod uwagę nastroje Europejczyków, którzy są coraz mniej zadowoleni z perspektywy płacenia za nowe pakiety sankcji i dostawy broni na Ukrainę" - odpowiedział sam sobie.

Miedwiediew: Polski kanibal Andrzej Duda

Na koniec znalazło się też miejsce dla prezydenta Andrzeja Dudy. "Ciekawe, czy będzie też kontynuacja tego filmu akcji. Proponuję fabułę z tymi samymi bohaterami, w której na czele stanie polski kanibal Duda, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Wspólnie spenetrowali bunkier prezydenta Ze, którego biorą za zakładnika, a następnie przypadkowo go duszą, bo jego nie szkoda" - napisał Miedwiediew.

"Potem zaczyna się apokalipsa zombie w stylu 'The last of us'. Czekam i przygotowuje popcorn" - zakończył.

