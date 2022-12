Wybuch w gabinecie Komendanta Głównego Policji. Jest komentarz strony ukraińskiej

Incydent w Komendzie Głównej Policji wciąż wywołuje spore emocje. Dziennikarze Radia ZET poinformowali w czwartek, że dzień wcześniej doszło do eksplozji w gabinecie szefa KGP gen. Jarosława Szymczyka. Eksplodował tam granatnik, który szef policji otrzymał kilka dni wcześniej od przedstawicieli służb Ukrainy w trakcie swojej wizyty w Kijowie.

Szymczyk w rozmowie z "Rzeczpospolitą" tłumaczył, że zapewniono go, iż granatniki są nieuzbrojone, a jeden z nich miał zostać przerobiony na głośnik. Niestety, w momencie, gdy generał chciał go przestawić, doszło do wybuchu.

Wybuch w siedzibie KGP. Komentarz strony ukraińskiej

Na komentarz pozwoliła już sobie także strona ukraińska. Agencja Ukrinform opublikowała oświadczenie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), której przedstawiciele wręczyli Szymczykowi kłopotliwy podarunek. Organ ten zapewnił, że nie było "żadnego zamiaru skrzywdzenia Komendanta Głównego Polskiej Policji".

Komunikat głosi, że "po zbadaniu okoliczności i przyczyn tego wypadku zostaną wyciągnięte z tej sytuacji odpowiednie wnioski dotyczące bezpieczeństwa". Wiadomo już zresztą, że tę kwestię wkrótce omawiać będę ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy - wspomniany Mariusz Kamiński oraz Denys Monastyrski.

"Wysoce doceniamy konsekwentne wsparcie i pomoc udzielaną przez polską policję Ukrainie i obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce czasowe schronienie przed rosyjskim agresorem" - czytamy w dokumencie. Ukraińskie służby chwalą również osobiście samego szefa policji.

Pod umiejętnym dowództwem Komendanta Głównego Jarosława Szymczyka polska policja wykazuje się wysokim profesjonalizmem i człowieczeństwem komunikat DSNS ws. incydentu z udziałem gen. Szymczyka

DSNS wyraziła również nadzieję, że "ta sprawa nie wpłynie negatywnie na wysoki poziom współpracy między organami ścigania Ukrainy i Polski, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zacieśni naszą współpracę w celu, w szczególności zbliżenia się do wspólnego zwycięstwa nad Rosją i zaprowadzenia sprawiedliwego pokoju w Ukrainie zgodnie z prawem międzynarodowym".

Gen. Szymczyk straci stanowisko?

Opozycja domaga się dymisji generała, zarzucając mu nieodpowiedzialność, a szef MSWiA Mariusz Kamiński jednoznacznie zadeklarował, że szef policji pozostanie na stanowisku.

Swoje zdanie wyrazili również Polacy. W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski aż 80 proc. ankietowanych stwierdziło, że gen. Szymczyk powinien stracić stanowisko Komendanta Głównego Policji.

RadioZET.pl/Ukrinform/Rzeczpospolita/Wirtualna Polska