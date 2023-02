Wypadek zdarzył się w piątek około godz. 18.45 w miejscowości Villiers-en-Bière pod Paryżem. Policja wstępnie ustaliła, że jadący peugeotem 3008 Pierre Palmade wykonał ostry skręt na przeciwległy pas i zderzył się z jadącym z naprzeciwka renaultem meganem.

Do szpitala trafiła rodzina podróżująca renaultem: 30-letnia kobieta w ciąży, jej 40-letni szwagier i 6-letni syn mężczyzny - podało “Le Monde”, powołując się na prokuraturę w Melun. Stan poszkodowanych jest bardzo ciężki. Niestety kobieta straciła dziecko.

Aktor Pierre Palmade spowodował poważny wypadek koło Paryża

Lekkich obrażeń doznał 80-letni kierowca trzeciego samochodu, w który uderzyło auto poszkodowanej rodziny. Natomiast Pierre Palmade trafił do szpitala w ciężkim stanie. Badania toksykologiczne wykazały obecność kokainy w jego organizmie – wynika z ustaleń prokuratury.

AFP dowiedziała się od źródła w policji, że z aktorem jechało dwóch dwudziestolatków, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Jak piszą francuskie media, Palmade w dniu wypadku bawił się z poznanymi w internecie "dwoma chłopcami do towarzystwa". W trakcie imprezy mieli zażywać duże ilości narkotyków, a później wybrać się do sklepu po coś do zjedzenia.

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw aktorowi w sprawie nieumyślnego zabójstwa i spowodowania wypadku pod wpływem środków odurzających, w którym poszkodowani doznali poważnych obrażeń ciała. W poniedziałek francuskie media podały, że przeszukano dom aktora w miejscowości Cély-en-Bière.

