Zabójcza "zabawa" na TikToku, nie żyje 13-latek. "Nastąpiła śmierć mózgu"

13-letni Jacob z Ohio w USA zmarł po udziale w popularnym wyzwaniu internetowym. Śmiertelnie niebezpieczna "zabawa" z TikToka polega na tym, że uczestnik zażywa od 12 do 14 tabletek Benadrylu, czyli leku przeciwhistaminowego, stosowanego w przypadku alergii. Chodzi o to, aby wywołać halucynacje.

Chłopiec z Ohio zażył leki w domu, w towarzystwie swoich kolegów. Kilka chwil po tym, jak połknął tabletki, nastolatek dostał drgawek. Jacob został przewieziony do szpitala, gdzie podłączono go do respiratora. Zmarł po sześciu dniach.

Zabójcza "zabawa" na TikToku, nie żyje 13-latek

- To było zbyt wiele dla jego organizmu - powiedział w rozmowie z mediami ojciec nastolatka. - Stwierdzili, że mogą go wentylować, że może tam leżeć, ale nigdy nie otworzy oczu, nigdy nie będzie oddychać, uśmiechać się, chodzić ani mówić - dodał. Mężczyzna ostrzegł innych rodziców, aby dokładnie obserwowali, jak "bawią" się ich dzieci.

Mężczyzna powiedział także, że powinny zostać wprowadzone ograniczenia wiekowe na leki bez recepty. Zaapelował ponadto o wprowadzenie ograniczenia wiekowego na TikToku.

To nie pierwszy tragiczny finał internetowego wyzwania. W 2020 roku 15-letnia dziewczyna także przedawkowała lek na alergię, biorąc udział w tej samej grze. "Trend ten jest niezwykle niepokojący, niebezpieczny i powinien zostać natychmiast wstrzymany" - napisała wówczas firma Johnson&Johnson.

RadioZET.pl/ CBC News/ Fox19