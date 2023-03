Zadał znajomemu 27 ciosów nożem. Śledczy: chciał spełnić fantazję o grze

Eugen Coman zabił swojego współlokatora w październiku 2022 roku w miejscowości Botley pod Oxfordem. Śledczy uważają, że motywem zbrodni mogła być chęć "spełnienia fantazji" z gry komputerowej "Hitman".

W historii przeglądania stron internetowych Comana znaleziono wiele zapytań o postać "Agenta 45" ze wspomnianej gry. Dzień przed zabójstwem 34-latek postanowił upodobnić się do swojego idola. Poprosił swojego brata o ogolenie głowy na łyso, a gdy został zatrzymany przez policję, był ubrany w czarny garnitur, białą koszulę i krawat.

Zabił, bo chciał spełnić "fantazję" z gry komputerowej?

Coman ugodził nożem znajomego 27 razy. Ciało mężczyzny znaleziono w ogrodzie. Było zawinięte w prześcieradło. Znaleziono także spalone fragmenty dokumentów ofiary.

Śledztwo wykazało, że 37-latek już wcześniej atakował inne osoby. W 2021 roku groził właścicielowi mieszkania pistoletem pneumatycznym i rękojeścią noża. Prokuratura stwierdziła, że "Pan Coman jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, który ma tendencję do "wybuchania" przy najmniejszym pretekście".

"Zrobił to, gdy właściciel mieszkania chciał otrzymać od niego zaległy czynsz i zrobił to ponownie, gdy był zły na swojego współlokatora, dźgając go wielokrotnie nożem, powodując u niego liczne obrażenia, które wykraczały daleko poza możliwą samoobronę, z tragicznym, śmiertelnym skutkiem" - napisano w raporcie.

Proces mężczyzny trwa. 37-latek nie zgadza się z zarzutem zabójstwa, a przyznaje się wyłącznie do "nieumyślnego spowodowania śmierci na podstawie zmniejszonej odpowiedzialności".

RadioZET.pl/ Oxford Mail/ Metro