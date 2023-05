Przełom ws. zaginięcia Madeleine McCann? Policja pojawiła się w "małym raju"

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku w Portugalii. 4-letnia wówczas dziewczynka była na wakacjach z rodzicami w Praia da Luz. Jej rodzice Kate i Gerry spędzali wspólny wieczór, a troje ich dzieci spało w hotelowych pokojach. Matka co pewien czas sprawdzała, czy u dzieci wszystko w porządku. O godz. 22 zajrzała do pokoju i przeraziła się - okno było otwarte, a łóżko Madeleine puste.

Policji do dziś nie udało się ustalić, co stało się z dziewczynką. Sprawdzono wiele hipotez, także tę, że to rodzice zamordowali 9-latkę i ukryli ciało. W kwietniu 2022 roku jako głównego wskazano odsiadującego wyrok za przestępstwa seksualne Christiana Bruecknera, który mieszkał niedaleko hotelu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, twierdząc, że w dniu zaginięcia znajdował się wiele kilometrów od Praia da Luz. Obecnie 45-letni Niemiec odsiaduje wyrok za zgwałcenie turystki w Algarve.

Zaginięcie Madeleine McCann. Możliwy przełom

Poszukiwania stanęły w martwym punkcie. Ostatnią dużą akcję policja przeprowadziła w czerwcu 2014 roku, gdy śledczy z Wielkiej Brytanii przeszukali okolice Praia da Luz z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i psów tropiących. Były też działania zakrojone na mniejszą skalę m.in. w lipcu 2020 roku, gdy portugalskie służby sprawdziły trzy studnie w pobliżu tego resortu.

Teraz media w Wielkiej Brytanii podały, że we wtorek niemiecka policja przeprowadzi duże poszukiwania ciała Madeleine McCann w zbiorniku wodnym i w rejonie sztucznej tamy koło Silves, kilkadziesiąt kilometrów od Praia da Luz. Według tych doniesień na miejsce udadzą się też detektywi Scotland Yardu, ale będą tam jedynie w charakterze obserwatorów. Poszukiwania mają trwać co najmniej dwa dni lub dłużej, jeśli śledczy natkną się na coś istotnego dla sprawy.

Obszar, który zostanie przeszukany, to zbiornik wodny Barragem do Arade w pobliżu Silves. Jeden ze świadków, kierowca ciężarówki, zeznał, że widział w tym miejscu kobietę, która przekazała mężczyźnie dziecko wyglądające jak Madaleine McCann dwa dni po tym, jak zaginęła.

Na razie nie jest jasne, dlaczego policja zdecydowała się wznowić poszukiwania. Wiadomo jedynie, że Brueckner regularnie udawał się w okolice tamy i nazywał to miejsce swoim “małym rajem”. Zbiornik został już dwukrotnie przeszukany przez nurków wynajętych przez portugalskiego prawnika w lutym 2008 roku. Marcos Aragao Correia zorganizował operację sfinansowaną ze środków prywatnych. Stwierdził, że otrzymał wiadomość o zamordowaniu Madeleine i wrzuceniu jej ciała do zbiornika. Miało to się stać w ciągu 48 godzin od jej zaginięcia.

Niemiecka policja przeszuka zbiornik w pobliżu tamy koło Silaves

Doświadczeni nurkowie zbadają głębiny zbiornika Barragem do Arade, ale poszukiwania będą prowadzone również na powierzchni, w okolicznych lasach. Około 80 proc. poszukiwań odbędzie się na lądzie, a reszta pod wodą.

Jak relacjonuje “Daily Mail”, trwają już przygotowania do wtorkowej akcji. W pobliżu rozstawiono namioty i ciężarówki, a portugalska policja zamknęła drogi prowadzące do tamy. Na razie nie zauważono jeszcze funkcjonariuszy z Niemiec.

- Portugalska policja zaoferuje wsparcie logistyczne, ale inicjatywa jest niemiecka i to oni poprosili o prace, które mają się odbyć w tym tygodniu - powiedział jeden z anonimowych informatorów, cytowany przez “Daily Mail”. Dodał, że portugalscy urzędnicy mieli udzielić pozwolenia Niemcom na przeprowadzenie akcji. Portugalska policja nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Christian Brueckner głównym podejrzanym

Brueckner, którego powiązano z czterema morderstwami dzieci w Europie, po raz pierwszy zabrał głos w sprawie Madeleine w kwietniu 2022 roku, gdy został wskazany przez niemiecką policję jako główny podejrzany. - Jestem najbardziej znanym złym człowiekiem na świecie, a nie zrobiłem nic. No, prawie nic - stwierdził.

fot. Karabinierzy w Mediolanie/Christian Brueckner

- Nikogo nie porywałem i oczywiście nikogo nie zabijałem. Powiem więcej, nie atakowałem nikogo po ukończeniu 18 lat. Popełniłem kilka głupich błędów, kiedy byłem młodszy, ale kto ich nie popełnia? - dodał.

Bruecknerowi na razie nie postawiono zarzutów ws. zaginięcia Madeleine. Śledczy zarzucili mu napaść seksualną w pięciu różnych postępowaniach, których miał się dopuścić w Portugalii w latach 2000-2017. W dwóch przypadkach ofiarami były dzieci. Obecnie odsiaduje wyrok za zgwałcenie 72-letniej turystki z USA, która była na wakacjach w Portugalii.

W sprawie Madeleine niedawno pojawił się polski wątek. 21-letnia Julia Wendell w lutym skupiła na sobie uwagę mediów z całego świata, gdy stwierdziła, że to ona może być zaginioną Brytyjką. Polka zyskała sporą popularność w mediach społecznościowych, wystąpiła też w amerykańskiej telewizji. Badania DNA wykluczyły jednak możliwość, że to Julia Wendell może być zaginioną Madeleine. Jej rodzice od początku twierdzili, że twierdzenia 21-letniej Julii to kłamstwa i manipulacje.

